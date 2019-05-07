دوليه

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الاسباني، عن سعادته بالانتصار على فياريال 3-2 أول من امس، في الجولة 36 من الدوري.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لقد لعبنا بشكل أفضل مما كنا عليه أمام رايو فايكانو، وأغادر بشعور أفضل، واللاعبون أيضًا.. فنحن انتصرنا في ملعبنا وأنا سعيد».

وعن إبراهيم دياز، أجاب: «سعيد بما قدمه، فهو بإمكانه القيام بالأشياء بشكل صحيح أو خاطئ، لكنه دائما يحاول على المرمى.. سعيد بأدائه وبقية اللاعبين». وأضاف: «غياب بيل؟ يجب علي اختيار القائمة وهذا كل شيء.. رسالة له؟ لا، أنتم تفسرون ما تريدون، لكن الأمر كله متعلق باختياراتي للقائمة ولا شيء أكثر». وتابع: «عودة فينيسيوس؟ عليه أن يعمل، تتبقى أمامه مباراتان قبل التفكير في الموسم المقبل، ويمكنه من خلالهما حجز مكانه في كوبا أميركا.. أنا لست تيتي مدرب البرازيل، لكن سنرى ما سيحدث». وبخصوص تسجيل ماريانو دياز هدفين، قال زيدان: «بالتأكيد لم يحصل على الكثير من الفرص بسبب الإصابات، وأنا سعيد من أجله».

