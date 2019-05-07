دوليه

استغل تشلسي تعثر توتنهام السبت وانتزع المركز الثالث بالدوري الإنكليزي عقب فوزه على واتفورد 3-0، أول من امس، في المرحلة السابعة والثلاثين، قبل الأخيرة، من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل مان يونايتد مع مضيفه هادرسفيلد 1-1، وأرسنال مع برايتون بذات النتيجة. وسجل أهداف تشلسي روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 48 وديفيد لويز في الدقيقة 51 وغونزالو هيغواين في الدقيقة 75. ورفع تشيلسي رصيده إلى 71 نقطة ليقفز للمركز الثالث، مستغلا سقوط توتنهام السبت في فخ الخسارة 0-1 أمام بورنموث.في المقابل، توقف رصيد واتفورد عند 50 نقطة في المركز العاشر. وفي المباراة الثانية، فشل مان يونايتد في حجز مقعد مؤهل للعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد سقوطه في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه هادرسفيلد.وتقدم مان يونايتد بهدف سجله سكوت مكتوميناي في الدقيقة الثامنة وتعادل إسحاق مبينزا في الدقيقة 60. وفي المباراة الثالثة، فشل أرسنال في الحفاظ على تقدمه بهدف وتعادل مع ضيفه برايتون 1-1 وتقدم أرسنال بهدف سجله بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، ثم تعادل برايتون عن طريق غلين موراي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.ورفع أرسنال رصيده إلى 67 نقطة.

