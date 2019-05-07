دوليه

تأهل الزمالك المصري إلى الدور النهائي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية)، للمرة الأولى في تاريخه، بتعادله مع مضيفه النجم الساحلي سلبيا اول من امس في إياب الدور نصف النهائي. وفشل الفريقان في استغلال جميع الفرص التي اتيحت لهما لتسجيل الأهداف، ليتأهل الزمالك للدور النهائي مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف نظيف.وشهدت المباراة طرد محمود عبدالرحيم جنش حارس الزمالك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع .

وتستعد البطولة لاستقبال بطل جديد لها خاصة وأن الزمالك سيواجه نهضة بركان المغربي، الذي تأهل للنهائي، للمرة الأولى أيضا، بفوزه على الصفاقسي التونسي 3 - 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.وبهذا الفوز ثأر الزمالك من خروجه من ذات الدور في نسخة البطولة في 2015 عندما خسر الزمالك 4 - 5 في مجموع المباراتين.

من جانب آخر، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، صرف مكافآت خاصة وفورية للاعبي الفريق بعد التأهل، فيما أكد السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للزمالك أن مباراة النجم كانت في غاية الصعوبة، مشيرا إلى أن فريقه حقق الهدف المنشود وهو التأهل الى النهائي.

وقال إن لاعبي الزمالك قدموا أداء دفاعيا مميزا وظهروا كالأسود ونجحوا في التغلب على الشراسة الهجومية للاعبي النجم الساحلي .وأوضح أن هدف محمود عبد المنعم كهربا في مباراة الذهاب بالقاهرة كان حاسما ومؤثرا للغاية. ووجه المدير الفني الشكر لمرتضى منصور، رئيس النادي، على الدعم والمساندة. كما أثنى على الروح القتالية والاصرار لدى لاعبي الفريق طوال شوطي اللقاء.

ونوه بأن اصعب لحظات المباراة، كانت في بداية الشوط الأول والثاني، في ظل الضغط المكثف والاعتماد على الكرات العرضية بشكل مكثف. وأفاد غروس إن أصعب لحظة كانت عندما قام الحكم الكونغولي بطرد محمود عبدالرحيم جنش، واللعب بالمهاجم عمر السعيد مكانه. وأشار غروس إلى أن التوفيق كان حليفا للفريق أمام النجم الساحلي، مؤكدا أحقية فريقه في التواجد بالنهائي.

