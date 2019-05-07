دوليه

انفرد الأهلي حامل اللقب في صدارة الدوري المصري بعد فوزه على مضيفه النجوم 2-0، مستفيدا من تعثر بيراميدز بتعادله مع ضيفه المصري البورسعيدي 1-1 اول من امس في مباراتين مؤجلتين من المرحلتين 29 و30 تواليا.ويدين الأهلي بتصدره الترتيب وحيدا الى المغربي وليد ازارو ورمضان صبحي اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 7 و85، رافعا رصيده الى 67 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن بيراميدز، فيما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في قاع الترتيب، وبات الاقرب للهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وفي المباراة الثانية، واصل بيراميدز نتائجة السلبية بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه المصري بنتيجة 1-1.وتقدم بيراميدز عن طريق السورى عمر خربين (4) وعادل للمصري الفلسطيني محمود وادي (68) بعدما تأثر صاحب الأرض بالنقص العددي نتيجة طرد مدافعه

احمد ايمن منصور في الدقيقة 30 لحصوله على الانذار الثاني.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده الى 65 نقطة وتراجع للمركز الثاني، في حين رفع المصري رصيده الى 48 نقطة في المركز الرابع.وخاض بيراميدز الأحد مباراته الـ31 من أصل 34، فيما لعب الأهلي مباراته الـ29 ما يجعله صاحب الأفضلية لحسم اللقب.

