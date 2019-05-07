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طالعتنا الصحف قبل أيام بأن لجنة الميزانيات قد اعتمدت مبالغ مالية لميزانية وزارة الشباب وميزانية أخرى لهيئة الشباب بقيمة ثمانية ملايين دينار لكل واحدة... علما بأن هناك قراراً من مجلس الوزراء بإلغاء إحدى هاتين المؤسستين الحكوميتين؟ وكذلك تم اعتماد منصب رياضي جديد في هيئة الرياضة بمسمى وكيل مساعد للرياضة للجميع وتم إنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع بميزانية عشرة آلاف دينار فقط وللاتحاد المدرسي والجامعي بنفس المبلغ؟ هل نبكي على ما نسمعه أم نضحك على ما نشاهده؟ فكيف نضع خططنا وهياكلنا الرياضية قبل ان نأخذ موافقات من يأمر ويوافق على توفير الدعم المالي المناسب لها.. وما اقصده هنا ان وحدها وزارة المالية هي التي تقرر هذه الميزانيات على مبدأ واحد معروف للكل الا وهو التقشف المالي في أوجه الخدمات التي تقدم للشباب والرياضة وعدم قناعتها لمشاريع رياضية كثيرة خصوصا «الاحتراف الرياضي الحكومي».

كما أسلفنا في مقالات سابقة بأن من يتخذ القرار لا يعي اهمية هذين العنصرين الاساسيين في المجتمع الكويتي فعددهم (75 في المئة) واهتماماتهم تحتاج إلى رعاية كبيرة وقريبة لكي نحافظ عليهم من الضياع الفكري والأخلاقي ولا ننتظر إلى ان يصابوا بأمراض العصر الصحية والاجتماعية لكي نفكر في كيفية اصلاحهم فالوقاية خير من العلاج.

إن احباط الرياضيين أصبح أمراً طبيعياً وعادياً لا يهتم به المسؤولون إلا إذا كانت وراءه مصالح شخصية. فماذا تفعل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة وما هو دور مجلسي الشباب والرياضة في هذا الامر... لان الجهاز التنفيذي لهذين القطاعين يقترح باستمرار الميزانيات الكافية لانشطتها لكنها تصدم بقرارات غير مدروسة وتقر لهم ميزانية لا يستطيعون ذكرها في وسائل الإعلام. وهذه القضية ليست بالجديدة في عالم الشباب والرياضة الكويتية ومستمرة باستمرار قياداتها في وزارة المالية التي تقر المبالغ الضعيفة من غير أي استشارة من اصحاب الشأن؟ والأخوة في لجنة الشباب والرياضة بمجلس الأمة لا يملكون حل هذه المعضلة في اتخاذ القرارات ... فهل هم أقوى من مجلس الوزراء الكويتي. والله من وراء القصد.

