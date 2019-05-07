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ضرب الكويت بيد من حديد مجدداً وتوج بلقب النسخة الـ 50 من كأس الاتحاد لكرة اليد بعد فوزه على العربي 19-18 في المباراة النهائية على صالته أول من أمس. وأثبت الأبيض انه يغرد خارج السرب في كرة اليد بعد أن رفع رقمه القياسي إلى 150 مباراة دون هزيمة منذ ستة مواسم، محققاً لقبي الموسم (الدوري والكأس) للموسم السادس على التوالي.

ورفع الكويت ايضاً رصيد القابه في تاريخ البطولة إلى تسع القاب بفارق لقب واحد عن العربي (10 القاب)، ويأتي بعدهما كاظمة والسالمية ثماني مرات والقادسية سبع مرات في حين أحرزها خيطان أربع مرات والفحيحيل ثلاث مرات والصليبيخات مرتين.

وحاول العربي بكل قوته أن يخطف اللقب من الكويت وان يضع حداً لانتصارات الأبيض، وتمكن الأخضر من مجاراة خصمه وتقدم في الشوط الأول 9-8. وعاد الكويت بقوة في الشوط الثاني وتمكن من التقدم بفارق 3 اهداف قبل أن يقلص العربي النتيجة التي ظلت متأرجة حتى حسمها الأبيض لصالحه بفارق هدف واحد 19-18 بفضل خبرة لاعبيه وتمكنهم من التعامل مع ظروف اللقاء.

وأشاد رئيس نادي الكويت خالد الغانم باستمرار هيمنة الأبيض على القاب كرة اليد ووجه تحية كبيرة للاعبين والجهاز الفني على الجهود المميزة التي قدموها هذا الموسم والتي توجوها بلقبي الدوري والكأس للمرة السادسة على التوالي. وقال الغانم أن الفريق سيبدأ حقبة جديدة في الموسم المقبل بعد أن طلب مدرب الفريق الجزائري سعيد حجازي اعفاءه من منصبه في الموسم المقبل، مؤكداً أن إدارة الفريق تدرس التعاقد مع مدرب اوروبي ليبداً حقبة جديدة من الانتصارات مع الأبيض.

بدوره أعرب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد بدر ذياب في تصريح للصحافيين عن شكره للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية نظرا لما قدموه من جهد وعطاء لإنجاح البطولة التي انطلقت في 22 أبريل الماضي.

وهنأ الذياب الكويت بحصوله على لقب البطولة التي شهدت مشاركة 15 فريقا قسمت إلى مجموعتين وأجريت بنظام خروج المغلوب متمنيا لنشاط كرة اليد المحلية المزيد من التقدم والازدهار وتمثيل البلاد في البطولات القارية المقبلة «خير تمثيل».

