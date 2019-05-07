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أكد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز الحرص على توفير كل الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة بما يسهم في دمجهم مجتمعيا مثمنا دور الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في هذا الإطار. جاء ذلك في حفل تكريم منتخب الإعاقات الذهنية اول من امس بمناسبة حصوله على 22 ميدالية متنوعة ضمن منافسات دورة الألعاب العالمية الـ 15 للأولمبياد الخاص التي استضافتها أبوظبي في مارس الماضي.

وأشاد بالنتائج المشرفة التي حققها المنتخب في هذه البطولة وأسهمت في رفع اسم الكويت عاليا، معربا عن أمله في تحقيق من المزيد من الإنجازات بالاستحقاقات المقبلة. من جانبها أعربت رئيس نادي الطموح الرياضي للألعاب الذهنية رحاب بورسلي عن سعادتها بهذا التكريم الذي يعكس جهود البعثة الكويتية في الأولمبياد الخاص ويبرز مدى حرص الدولة على دعم ذوي الاعاقة. وأضافت بورسلي في كلمة مماثلة أن هذا لن يكون آخر إنجاز وأنهم يتطلعون لتحقيق المزيد من الميداليات واحتلال المركز المتقدمة في القادم من البطولات.

