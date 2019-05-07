مال وأعمال

كشف مسؤول حكومي رفيع المستوى عن أن مجلس الوزراء شدد اخيرا على جميع الوزارات والمؤسسات العامة ضرورة تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة بشكل كامل خلال الفترات المقبلة تجنباً للمساءلات البرلمانية المتكررة حول التجاوزات.

وأشار المسؤول الى ان كل الجهات اخذت التشديدات بشكل جدي، حيث ضاعفت جهات التدقيق الداخلية من جهودها لمنع حدوث الأخطاء خاصة تلك التي ترتب أعباء على المال العام او تلك التي يترتب عليها هدر أو ما شابه.

وقال المسؤول ذاته إن عمليات تسكين الوظائف القيادية أو حتى غير القيادية باتت تشهد فلترة عالية المستوى لتجنب حدوث أي اخطاء تدعوا للمساءلة أو تفتح باباً للمحاسبة.

ولفت الى أن جميع المسؤولين باتوا أكثر حرصاً ودقة عن اتخاذ القرارات حرصا على الالتزام بمبدأ ترشيد النفقات العامة ووقف الهدر في الموازنة.

وواجهت الكويت خلال السنوات الماضية تداعيات هبوط أسعار النفط عبر عدة خطوات إصلاحية جريئة تضمنت تطوير المالية العامة وتنويع الايرادات عبر مراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة، بشكل يعزز الايرادات غير النفطية، فضلا عن التفكير في إدخال الضرائب على أرباح الشركات التي يقتصر تطبيقها حاليا على الشركات الأجنبية، لتمتد ايضا إلى الشركات الوطنية، مساهمة منها في تحمل كلفة ما يقدم إليها من سلع وخدمات مدعومة بشكل كبير مثل الماء والكهرباء والبنى التحتية، كما تفكر الحكومة في فرض بعض أشكال الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك أو المبيعات، خصوصاً بالنسبة للسلع غير الضرورية وسلع الاستهلاك التفاخري التي تسهم في تشكيل أنماط استهلاكية ضارة بالفرد والمجتمع، وتؤثر سلباً على ميل الافراد نحو الادخار، وتعزز قيم الاستهلاك غير الضروري وعاداته، وتنشر دافع المحاكاة والتقليد بين المواطنين بما يؤدي إلى ارهاق كاهل الاسر بالإنفاق غير الرشيد ووقوع الكثير منهم في مصيدة الديون.

وعملت الحكومة خلال السنوات الماضية كذلك على تصحيح مسار الموازنة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسؤوليته.

