مال وأعمال

تدرس ادارة الاحصاء التابعة لمجلس الوزراء رفع قيمة دعم السلع للمواطنين إلى 90 مليون دولار، مقابل 80 مليون دولار يتم انفاقها في الوقت الراهن وتأتي توجهات الحكومة لتعزيز قيمة المواد المدعومة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية، ونتيجة ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الرئيسة في الأسواق.

وكشفت مصادر لـ «النهار» أن بعض المتغيرات التي شهدتها الأسعار العالمية والتي تمثل ضغوطا على الشركات الموردة لمنتجات وسلع نتج عنها مطالبات من تلك الجهات بتعديل بعض الأسعار نظرا لارتفاعها ما جعل وزارة التجارة تطرح هذا الأمر للنقاش امام اللجنة المختصة بالحكومة لمناقشتة وبحث الحلول.

وأوضحت المصادر أن ادارة الاحصاء اعدت تقريرا لحجم الزيادة وقدمته مجلس الوزراء لاتخاذ قرارها بهذا الشأن في حين ان التقرير تصنيف الزيادة المالية لحصة المواد والسلع التي ارتفعت عالميا وأخرى في صورة سلع جديدة تضاف إلى قائمة المواد والمنتجات التي يحصل عليها المواطنون

ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الكويتية، فإن الدعم يتوزع بين السلع الاستهلاكية، ومواد البناء، حيث تستحوذ السلع الاستهلاكية على 70 بالمائة من إجمالي الدعم، و30 في المئة لمواد البناء.

ويأتي التوجه لزيادة دعم السلع التموينية، بينما تقول الحكومة إنها تستهدف خفض فاتورة باب الدعوم في الميزانية الحالية التي بدأ العمل بها مطلع إبريل الحالي، والذي يقدر بنحو 13 مليار دولار وبلغ إجمالي بطاقات التموين المسجلة في البلاد إلى نحو 225 ألف بطاقة بنهاية العام الماضي 2018، يستفيد منها 1.87 مليون مواطن، حيث تضم الكويتيين والخدم العاملين في منازلهم.

