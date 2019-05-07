مال وأعمال

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها أول أيام شهر رمضان المبارك على ارتفاع المؤشر العام 23?06 نقطة ليبلغ مستوى 5731?9 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?4 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 65?8 مليون سهم تمت من خلال 3309 صفقات نقدية بقيمة 13?5 مليون دينار. وارتفع مؤشر السوق الرئيس 27?9 نقطة ليصل إلى مستوى 4845?3 نقطة بنسبة 0?58 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 42 مليون سهم تمت عبر 1578 صفقة نقدية بقيمة 2?4 مليون. وارتفع مؤشر السوق الأول 20?8 نقطة ليصل إلى مستوى 6190?6 نقطة بنسبة ارتفاع 0?34 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 23?7 مليون سهم تمت عبر 1731 صفقة بقيمة 23?7 مليون. وكانت شركات (الأنظمة) و(تمدين ع) و(المنتجعات) و(تجاري) و(وربة ت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (المستثمرون) و(خليج ب) و(أعيان) و(بيتك) و(الأمان) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (بيت الطاقة) و(أموال) و(بورتلاند) و(تنظيف) و(وطنية م ب). وتابع المتعاملون إفصاحين من شركتي (الأمان للاستثمار) و(بيت الأوراق المالية) عن اندماجهما مفادهما أن مجلسي إدارة الشركتين ناقشا تقويم الأصول ومعدل تبادل الأسهم.

