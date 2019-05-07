مال وأعمال

أقرت شركة بوينغ الأميركية العملاقة لصناعة الطائرات، بأنها كانت على علم قبل أشهر من حادث تحطم الطائرة ماكس 737 المميت أن إنذار قمرة القيادة لا يعمل بالطريقة التي كانت تعرض بها الطائرة على المشترين.

ووفقا لبيان أصدرته بوينغ، وأوردته وكالة أنباء بلومبرغ الأميركية، لم تبلغ الشركة منتجة الطائرات خطوط الطيران أو إدارة الطيران الاتحادية الأميركية بمشكلة إشارة التحذير الضوئية إلا بعد سقوط طائرة ليون إير قبالة ساحل إندونيسيا في أكتوبر الماضي.

ووقع الحادث بعد قراءة خطأ من جانب مستشعر زاوية هجوم الطائرة ما تسبب في تشغيل برمجيات أدت لانخفاض مقدمة الطائرة إلى مستوى فقد عنده الطيارون السيطرة عليها.

وكان من المفترض أن يضيء مؤشر قمرة القيادة المعيب عندما ترسل أجهزة قياس موضع مقدمة الطائرة في مواجهة الهواء المتدفق القادم، إشارات متضاربة.

