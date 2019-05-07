مال وأعمال

في اطار برنامجه المجتمعي الهادف للتأثير الايجابي في المجتمع الكويتي وأفراده كافة، أعلن بنك الكويت الدولي KIB عن بدء فعاليات حملته الرمضانية لهذا العام تحت شعار أمل للحياة، والتي دشنها بالتزامن مع اطلاق اعلانه التلفزيوني للشهر الفضيل بعنوان انشر أمل.

كما قام البنك أيضاً بتوزيع امساكية شهر رمضان المبارك هدية لعملائه في مقره الرئيسي ومختلف فروعه المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وذلك حرصاً منه على تذكيرهم بأوقات الامساك والافطار الى جانب مواقيت الصلاة الصحيحة طوال الشهر الفضيل.

ومن جانبه، هنأ المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي، جميع عملاء البنك وموظفيه وأفراد المجتمع الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وصرح قائلاً: يحرص KIB دائماً على نشر القيم والمبادئ التي تترك تأثيراً ايجابياً في أفراد المجتمع المحلي، وذلك باعتباره مصرفاً وطنياً لا يسعى لتقديم المنتجات والخدمات المصرفية الاسلامية المتطورة فحسب، بل يهدف أيضاً الى تعزيز دوره المجتمعي والانساني المعطاء من خلال خدمة شرائح المجتمع كافة والتأثير ايجابياً فيهم.

مشيراً الى أن حملة البنك الرمضانية لهذا العام تتبنى مفهوم الأمل وأهميته الخاصة في حياة الناس سواء كانوا صغاراً أو كباراً. مؤكداً أن الاعلان التلفزيوني للبنك لهذا العام والذي يحمل عنوان انشر أمل، جاء ليعكس لنا أن الأمل هو الشعاع الذي يلوح للانسان فيضيء الطريق أمامه، حيث يتضمن الاعلان العديد من المواقف التي يمر بها عدة أشخاص تربطهم مشاعر المودة والمحبة مما ينشر الأمل فيما بيننا.

كما أفاد مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: أن حملة KIB الرمضانية لهذا العام تأتي استكمالاً لنهج السنوات الماضية، حيث من المقرر أن تتضمن حملة #أمل_للحياة برنامجاً شاملاً ومتنوعاً من الأنشطة والفعاليات الدينية والاجتماعية والرياضية التي تجسد دور البنك كمؤسسة اقتصادية وطنية ملتزمة بواجبها الاجتماعي والانساني تجاه المجتمع الذي تنتمي اليه في أجواء مفعمة بالأمل والمحبة.

وذكر ناجيا أن اعلان انشر أمل يعتبر دافعاً لجميع أفراد المجتمع للتحلي بعدة أخلاقيات أساسية للنجاح في الحياة ومنها الصبر والاصرار والتفاؤل والتسامح والمودة، الى جانب الايمان بأن الأمل والدعم العاطفي يعتبران علاج للمرضى يخفف آلامهم ويساعدهم في الاستجابة للعلاج. مؤكداً أن فوائد الأمل لا تقتصر على مجال الصحة فقط، بل إنه قوة دافعة للعمل، كما أنه مصدر للسعادة والسكينة والتفاؤل بأن القادم دائماً يحمل معه الخير، مما يدفعنا للمزيد من الخير والعطاء.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج الرمضاني الذي أعده KIB لمواكبة الشهر الفضيل لهذا العام يتميز بكثرة الأنشطة والفعاليات الخيرية والانسانية الموجهة لعملائه وموظفيه لكافة الى جانب مختلف شرائح المجتمع الأخرى، بما في ذلك المساهمات وأنشطة الرعاية الاجتماعية المختلفة والمتمثلة في تقديم الدعم المادي والمعنوي لمختلف المؤسسات والمبادرات الخيرية، الى جانب تنظيم سلسلة من الزيارات الميدانية لدور رعاية المسنين والأيتام لاضفاء البهجة والسرور الى قلوبهم.

هذا بالاضافة الى توزيع وجبات الافطار الرمضانية طيلة الشهر الفضيل وتوزيع الماء والمرطبات على المصلين. كما قام KIB باطلاق مبادرة الماچلة الرمضانية في مطلع الشهر الفضيل، والتي تتضمن توزيع صناديق المؤونة الغذائية لمساعدة الأسر المتعففة بمشاركة واشراف العشرات من المتطوعين من موظفي البنك، بالاضافة الى توزيع قسائم شرائية لكسوة العيد داخل الكويت بهدف مشاركة فرحة العيد مع الجميع.

كما يواصل البنك دعمه للأنشطة الشبابية والرياضية، حيث من المقرر أن يشارك بالعديد من البرامج والأنشطة الرياضية السنوية، مثل دورة المرحوم جاسم الشرهان، ودورة القطان، ودورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة قدم الصالات المغلقة، بالاضافة الى اطلاقه دورته الرمضانية لكرة القدم الداخلية للموظفين.

