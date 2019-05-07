وطن النهار

أجرى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر خلاله سموه عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا سموه المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام الجميع وأن يديم هذا التواصل الأخوي بين البلدين الشقيقين وأن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين سموه على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق أواصر العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الاخوي مبتهلا الى الباري تعالى أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق للكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

علاقات عميقة

وتلقى سموه اتصالا هاتفيا من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر سموه خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام الجميع وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وقد شكر سموه أخاه أمير دولة قطر الشقيقة على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة العطرة، متمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلا إلى الباري تعالى أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق لدولة قطر الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتلقى سموه اتصالا هاتفيا من أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام الجميع وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وقد شكر سموه أخاه ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا الملك عبدالله التهاني بهذه المناسبة العطرة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلا إلى الباري تعالى أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية ويحقق للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

كما تلقى سموه اتصالا هاتفيا من أخيه الرئيس د. برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام الجميع وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وقد شكر سموه أخاه رئيس جمهورية العراق الشقيق على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا فخامته التهاني بهذه المناسبة العطرة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلا إلى الباري تعالى أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية ويحقق لجمهورية العراق الشقيق كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه الرئيس الدكتور برهم صالح.

الرفعة والازدهار

كما تلقى سموه اتصالا هاتفيا من أخيه عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام الجميع وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وقد شكر سموه الرئيس السيسي على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا فخامته التهاني بهذه المناسبة العطرة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلا إلى الباري تعالى أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية وأن يحقق لجمهورية مصر العربية الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتلقى سموه اتصالا هاتفيا من أخيه حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام الجميع وأن يديم على سموه رعاه الله موفور الصحة والعافية.

وقد شكر سموه الملك حمد على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة العطرة، متمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلا إلى الباري تعالى أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية ويحقق لمملكة البحرين الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.

كما تلقى سموه اتصالا هاتفيا من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام الجميع وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وقد شكر سموه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتلقى سموه اتصالا هاتفيا من أخيه محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام الجميع وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وقد شكر سموه الرئيس عباس على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا اياه التهاني بهذه المناسبة العطرة، متمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلا إلى الباري تعالى أن ينعم على فخامته بدوام الصحة والعافية وأن يحقق لدولة فلسطين الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه الرئيس محمود عباس.

مناسبة عطرة

كما تلقى سموه اتصالا هاتفيا من أخيه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام الجميع وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وقد شكر سموه أخاه رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة العطرة، متمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلا الى الباري تعالى أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية ويحقق لمملكة البحرين الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لاخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

كما تلقى سموه اتصالا هاتفيا من أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر خلاله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيام الجميع وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

وقد شكر سموه أخاه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة العطرة، متمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلا إلى الباري تعالى أن ينعم عليه بدوام الصحة والعافية ويحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

