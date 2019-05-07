وطن النهار

احتفلت شركة ليماك للإنشاءات الكويت، إحدى شركات المقاولات الرائدة في العالم، والتي تم تأسيسها في الكويت ضمن منظومة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية (KDIPA)، بنجاح الدفعة الثانية من برنامجها التدريبي «مهندسات الكويت» وتكريم لـ30 طالبة كويتية مسجلة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جامعة الكويت وذلك يوم السبت الموافق 4 مايو الحالي.

وخلال حفل التخرج الذي أقيم في برج كيبكو، حصلت الخريجات على شهادة مجلس تعليم التكنولوجيا وإدارة الأعمال (BTEC) للإدارة والقيادة المعتمدة في أكثر من 100 دولة حول العالم، وشهادة من مركز التعلم مدى الحياة (BULLC) من جامعة بوغازيتشي، وشهادة التدريب الميداني من جامعة الكويت.

أطلقت شركة «ليماك» هذا البرنامج الميداني في مايو 2017 وهو برنامج مهني مشترك مخصص للطالبات الكويتيات والخليجيات في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت بالتعاون مع جامعة بوغازيتشي التركية. يرتكز البرنامج التدريبي «مهندسات الكويت» على تدريب الطالبات في مختلف التخصصات من كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت بمجمل 200 ساعة تدريبية مقسمة على سبعة محاور، بهدف تمكين الطالبات وصقل مهاراتهن القيادية والإدارية ومساعدتهن على تكوين صورة واضحة عن طبيعة عملهن الهندسي في المستقبل. هذا وتشمل أنشطته على ورش العمل والندوات والتدريب الميداني والزيارات الميدانية لمشاريع ليماك في الكويت وتركيا بما في ذلك مشروع مبنى الركاب 2 في مطار الكويت الدولي ومطار اسطنبول الدولي. وقد خرّجت ليماك الدفعة الأولى من البرنامج المكوّنة من 30 طالبة كويتية وذلك في حفل تكريم أقيم في جامعة بوغازيتشي، كبرى الجامعات التركية في اسطنبول، في مارس 2018، وتعمل حالياً في شركة ليماك 12 مهندسة ممن تمّ تعيينهن بعد اجتيازهنّ البرنامج بنجاح.

وشهد الحفل حضور أكثر من 90 شخصاً بمن فيهم المدير الإقليمي في شركة ليماك للإنشاءات الكويت كيهان بغدادتلي، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت د. رائد بورسلي، ومدير مركز التدريب الهندسي والخريجين بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت د. بدر البصيري. وقال المدير الإقليمي في شركة ليماك للإنشاءات الكويت، كيهان بغدادتلي: «إنه لمن دواعي سروري أن أعلن أنه قد تم الآن ختام الجيل الثاني من البرنامج بنجاح وذلك بتخريج 30 مهندسة شابة كويتية ممن يعملن بجد وهنّ مستعدات للمساهمة في بناء مستقبل بلدهن والقيام بدورهنّ على أكمل وجه.

