وطن النهار

يقيم ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان بالتعاون مع بيت الزكاة مشروع «افطار الصائم داخل الكويت وخارجها»، وذلك استكمالاً لعادة الخير التي ابتدأها المرحوم عبدالله العثمان في حياته حيث كان يشرف على ولائم الافطار بنفسه، وتنفيذاً لوصيته بعد مماته. ويقوم المشروع على اقامة ولائم افطار للصائمين وتوزيع الوجبات عليهم داخل الكويت وخارجها حيث تقام الولائم داخل الكويت في عدد كبير من المساجد أهمها: مسجد العثمان بحولي، ومسجد الملا عثمان بالمنصورية، ومسجد منيرة العميري والدة عبدالله العثمان بالقادسية، ومسجد موضي العثمان بالجابرية، ومسجد عبدالله العثمان بخيطان، ومسجد عبدالله العثمان بالعقيلة، وفي خارج الكويت تتم اقامتها في عدد من الدول العربية منها المغرب ولبنان واليمن وتونس. ويهدف المشروع الى التخفيف من الأعباء المادية خلال شهر رمضان المبارك، وبث روح الأخوة بين المسلمين، كما يهدف الى تعزيز التكافل والتضامن والتراحم. وفي اطار هذا المشروع الخيري الرائد سيتم توزيع ما يقارب المائة ألف وجبة طوال أيام الشهر الفضيل، أعاده الله علينا وعلى الأمتين الاسلامية والعربية وعلى دولة الكويت بالخير والبركات.

