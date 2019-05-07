وطن النهار

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، موافقة مجلس الخدمة المدنية بزيادة مكافآت العاملين في اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وزيادة اعدادها بما ينعكس ايجابا على تقليص المواعيد وتقليل فترات انتظار ذوي الاعاقة، مؤكدا أن الهيئة تسعى الى اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها تسهيل انجاز معاملات المعاقين وتخفيف معاناتهم، لاسيما منها اعداد دراسة حديثة تهدف الى توفير الكراسي المتحركة بأقل مدة.

جاء ذلك في تصريح صحافي للخراز على هامش رعايته الحفل الذي اقامته الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بحضور مدير عام الهيئة د. شفيقة العوضي والسفير الأمريكي والشيخة شيخة العبدالله وعدد من المسؤولين والمهتمين، لتكريم أبطال منتخب الكويت للاعاقات الذهنية «نادي الطموح» من ذوي الاعاقة الذين رفعوا اسم الوطن بحصولهم على 22 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية خلال مشاركتهم في البطولة العالمية الخامسة عشرة للاولمبياد التي نظمتها دولة الامارات العربية في أبوظبي.

وأكد الوزير الخراز أن هذا الانجاز يسجل في تاريخ الكويت الرياضي ويعد محل تقدير من الجميع، لافتا الى وجود الطاقات الشبابية من هذه الفئة يؤكد اهتمام الدولة في ذوي الاعاقة، من خلال تسخير جميع الامكانيات بتوجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، لتولي جميع فئات ذوي الاعاقة اهتماما بالغا باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع، حيث يحرص سموه على توجيه المسؤولين عن هذه الفئة بضرورة توفير جميع متطلباتهم بما يحقق دمجهم وانخراطهم في المجتمع مراعاة لابعاد الاعاقة اجتماعيا ونفسيا وصحيا وانسانيا.

وقال ان الهيئة المعنية برعاية وتأهيل ودمج فئات ذوي الاعاقة تولي جل اهتمامها بهذه الفئات وتحرص على التطوير المستمر للخدمات المقدمة لهم وميكنة تلك الخدمات لسهولة انجاز المعاملات وتوفير الكوادر الفنية العاملة على خدمتهم كما تحرص على تقديم الخدمات التعليمية المتطورة لذوي الاعاقة وتوفر لهم ميزانيات ضخمة تقدر بملايين الدنانير سنويا.

وأكد أن الهيئة حرصت بالتعاون مع أعضاء مجلس الامة على تعديل قانون ذوي الاعاقة بما يضمن حقوقهم كاملة وتبذل جهودا مضنية لتفعيل القانون لالزام كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون لضمان عدم انتهاك حقوق هذه الفئة.

وذكر ان هذا الانجاز الذي سطره الابطال من ذوي الاعاقة ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير فلقد سبق هذا الانجاز انجازات عديدة حققها الكثيرون من الابطال من ذوي الاعاقة الذين يشار اليهم بالبنان ولا تكفي هذه السطور لذكر أسماء من حققوا بطولات عالمية وحصدوا الكثير من الميداليات ورفعوا اسم الكويت عاليا بتحقيقهم المراكز الأولى في تلك البطولات، مضيفا لدينا الكثير من ذوي الاعاقة ممن لديهم الملكات الابداعية والمواهب المتنوعة ومتفائلون بان من بينهم من سيستمرون في تحقيق الانجازات والفوز بالبطولات المحلية والعالمية.

من جانبها، قالت المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د.شفيقة العوضي نلتقي اليوم لتكريم ابنائنا من ذوي الاعاقة الذين شاركوا في الاولمبياد المساند في ابوظبي وحققوا نتائج ممتازة وهي 22 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية وهذا انجاز كبير من ابنائنا ذوي الاعاقة، معربة عن سعادتها بتحقيق ذوي الاعاقة لمثل هذه الانجازات، مشيرة الى ان الهيئة تركز على قضية الدمج.

بدورها، أكدت رئيسة نادي الطموح الرياضي للاعاقات الذهنية رحاب بورسلي، أن أبطال الكويت آمنوا بقدراتهم وكانوا خير ممثل لانفسهم حتى أثبتوا من خلال التحديات التي واجهتهم أنهم بالفعل «قدها وقدود»، داعية الى الاستمرار في مواصلة الانجازات والاصرار على تحقيق المطالب التي يطمحون اليها طالما أنهم يستحقونها.

