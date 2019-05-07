وطن النهار

دشنت هيئة القوى العاملة، ديوانية شهرية للبعثات الدبلوماسية بهدف التباحث حول جميع القضايا المتعلقة بسوق العمل والعمالة واطلاعهم على كل المستجدات حول التشريعات والأنظمة المعمول بها. وأكد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، مناقشة الامور المتعلقة بشؤون العمالة الوافدة وحقوقها وواجباتها، بحضور كل من ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الفلبين، كمبوديا، الهند، مصر، فلسطين، بريطانيا، أرمينيا، كازاخستان، لاو، تركيا، أميركا، سيرلانكا، الصين، ألمانيا، كوريا الجنوبية، بوتان، غانا، فيتنام، اندونيسيا، وأثيوبيا.