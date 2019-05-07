وطن النهار

نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت ممثلة في عميد الكلية أ. د. فهد سعد الرشيدي ورؤساء الأقسام العلمية زيارة ميدانية إلى مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية من خلال التنسيق بين مكتب المدير الإداري بالكلية ومكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط والبرنامج الإنشائي.

وقام الوفد بجولة في مبنى كلية الشريعة برفقة الفريق الإنشائي وتم خلالها تقديم شرح لمبنى الكلية والاستعدادات التي أجريت للمبنى ليتناسب والبيئة الدراسية للطلبة، وجميع التجهيزات التي تمت استعداداً لخطة الانتقال والمتوقعة خلال عام 2020، بالإضافة إلى الاطلاع على القاعات والمسرح والمختبرات الدراسية والمكاتب برفقة المهندس المشرف على مبنى الكلية.

وفي ختام الزيارة شكر الرشيدي جميع القائمين على متابعة هذه المشاريع من قبل مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط والبرنامج الإنشائي على تعاونهم وتسهيل إجراءات الزيارة وتوفير كل ظروف السلامة والأمان للزائرين وتوفيرهم لهذه المعلومات القيمة التي تم شرحها لأعضاء الفرق، وحرصهم واهتمامهم للإجابة على جميع الاستفسارات التي تتعلق بالتجهيزات والبنية التحتية للمبنى.

