وطن النهار

أعلنت وزارة التربية، الانتهاء من استكمال جميع الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي 2019/2018 والتي من المقرر لها ان تنطلق اليوم الثلاثاء، بتدشين اختبارات الصف الخامس الابتدائي وصفوف السادس والسابع والثامن بالمرحلة المتوسطة، بالاضافة الى الصف العاشر والحادي عشر بالمرحلة الثانوية، في حين ستنطلق اختبارات الصف الثاني عشر 19 من الشهر الحالي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، ان عدد طلبة الثانوية العامة المتوقع تقدمهم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام في التعليم العام والتعليم الخاص والتربية الخاصة والتعليم الديني يبلغ 114302 طالب وطالبة، في الصفوف العاشر والحادي عشر بالاضافة الى الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي. وأشارت وزارة التربية الى ان عدد طلبة العاشر يبلغ 41203 طلاب وطالبات، والحادي عشر القسم الأدبي 14552 طالباً وطالبة، وفي القسم العلمي 20163 طالباً وطالبة، اما عدد طلبة الصف الثاني عشر القسم الأدبي فيبلغ 15095 طالباً وطالبة، وفي القسم العلمي يبلغ 22049 طالباً وطالبة، بينما بلغ عدد الطلبة المتوقع تقدمهم للامتحانات من المعهد الديني 1240 طالباً وطالبة. وبيّنت الوزارة ان انتهاء اختبارات الصف الخامس وصفوف المرحلة المتوسطة ستكون في يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو، على ان تمتد اختبارات العاشر والحادي عشر الى يوم الخميس 16 مايو، في حين ستكون مواعيد اختبارات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 19 مايو وحتى الخميس الموافق 30 مايو لعام 2019. ودعت وزارة التربية ابناءها الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية الى بذل الجهد والمثابرة اثناء الدراسة لتحقيق التميّز وحصاد افضل النتائج، متمنية لهم دوام النجاح والتفوق.

