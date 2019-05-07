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6 آلاف وجبة إفطار بأسواق المباركية


أعلنت شركة «ريل ستيت» عن بدء مشروع «إفطار صائم» اعتباراً من الأول من رمضان وحتى نهاية الشهر الفضيل، حيث يستهدف تقديم 6 آلاف وجبة للصائمين في أسواق المباركية من رواد السوق والعاملين في المحلات ممن لا تسعفهم ظروفهم للعودة إلى منازلهم ساعة الإفطار.
وقال المستشار الإعلامي لمجموعة بيوت الاستثمارية هيثم العنجري: إن مشروع إفطار الصائم، يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة إنطلاقاً من الحديث الشريف: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا».


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