وطن النهار

أعلنت شركة «ريل ستيت» عن بدء مشروع «إفطار صائم» اعتباراً من الأول من رمضان وحتى نهاية الشهر الفضيل، حيث يستهدف تقديم 6 آلاف وجبة للصائمين في أسواق المباركية من رواد السوق والعاملين في المحلات ممن لا تسعفهم ظروفهم للعودة إلى منازلهم ساعة الإفطار.

وقال المستشار الإعلامي لمجموعة بيوت الاستثمارية هيثم العنجري: إن مشروع إفطار الصائم، يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة إنطلاقاً من الحديث الشريف: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا».

