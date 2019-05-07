أول النهار

أجرى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيه سموه عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليه بموفور الصحة والعافية وطول العمر وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من الخير واليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية قاطبة بالمزيد من الرخاء والازدهار.

وقد شكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الاخوي وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه وعلى دولة الكويت وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والرفعة تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني وعلى الأمتين العربية والإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

وأجرى سموه اتصالا هاتفيا بأخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيه سموه عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليه بموفور الصحة والعافية وعلى البلدين والشعبين الشقيقين بمزيد من الخير واليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية جمعاء وقد تحقق لها كل ما تتطلع إليه من عزة ورفعة وازدهار. وقد شكر الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أخاه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على هذه المشاعر الأخوية الصادقة داعيا المولى عز وجل أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه وعلى دولة الكويت وشعبها الشقيق بمزيد من النماء والرخاء تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى سموه اتصالا هاتفيا من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى عز وجل أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية وأن يحقق لدولة الكويت الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

وقد شكر سموه أخاه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على هذه المشاعر الأخوية الطيبة سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بدوام الصحة وتمام والعافية وعلى الشعب القطري الشقيق بمزيد من الخيرات والبركات والنماء وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.

وأجرى سموه اتصالا هاتفيا بأخيه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

عبر فيه سموه عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليه بموفور الصحة والعافية وعلى مملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والنماء والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من الأمن والأمان والتقدم والرخاء.

وقد شكر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أخاه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على هذه المشاعر الأخوية الصادقة داعيا الله سبحانه وتعالى أن يديم على سموه وافر الصحة والعافية وعلى الكويت وشعبها الشقيق بمزيد من الرقي والرفعة والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

عبر فيه عن أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى الكويت وشعبها الشقيق المزيد من اطراد التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والنماء.

وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي على هذه المشاعر الأخوية الصادقة متمنيا له موفو الصحة والعافية ولدولة الامارات وشعبها الكريم دوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الأمتين العربية والإسلامية جمعاء بالمجد والرفعة. وتلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. عبر فيه عن أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مبتهلا إلى الباري عز وجل أن ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية وأن يحقق للكويت الشقيقة كل ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني. وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أخاه الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على هذه المشاعر الأخوية الطيبة سائلا المولى العلي القدير أن ينعم على سموه بدوام الصحة وتمام العافية وعلى الشعب السعودي الشقيق بمزيد من الخيرات والبركات والنماء في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.

