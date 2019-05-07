أول النهار

كرم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت أول من أمس الاحد الامين العام للملتقى الاعلامي العربي الكويتي ماضي الخميس وذلك لجهوده في دعم قضية اللاجئين وتضامنه مع قضايا اللاجئين حول العالم.

وأشاد مدير مكتب المفوضية في الكويت د. سامر حدادين في كلمة خلال حفل التكريم بدور هيئة الملتقى الإعلامي العربي في دعم قضايا اللاجئين حول العالم وذلك في طور التعاون القائم بين المفوضية وهيئة الملتقى.

وقال حدادين: إن التكريم يأتي ليؤكد على الشراكة الإستراتيجية والعلاقة المتينة بين مفوضية اللاجئين في الكويت وهيئة الملتقى الإعلامي العربي وذلك في سبيل خدمة قضايا الإنسانية المختلفة حول العالم.

وأعرب عن فخره بهذه العلاقة متطلعا لمزيد من الأفكار الإبداعية التي من شأنها أن ترفع مستوى الوعي بقضايا اللاجئين وتخدم تطلعاتهم معتبرا الملتقى الإعلامي العربي مثال يحتذى به لما يقدمه للاعلام في اتجاهات متعددة لاسيما القضايا الإنسانية.

من جانبه توجه الخميس في كلمة مماثلة بالشكر لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت على هذا التكريم مؤكدا حرص الملتقى الإعلامي العربي واهتمامه بالقضايا المرتبطة بالشؤون الإنسانية وعلى رأسها قضية اللاجئين التي تعد موضوع الساعة بالنسبة للمنطقة العربية والعالم.

وقال الخميس: إن هيئة الملتقى تسعى دائما من خلال فعالياتها التي تقام كل عام إلى تسخير جميع الإمكانات لعرض القضايا الانسانية على وسائل الإعلام باعتبار أن خدمة المجتمعات العربية هي المسؤولية الرئيسة في عمل الملتقى. وأشاد بأهمية الشراكة بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهيئة الملتقى الإعلامي العربي.

