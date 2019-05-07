الأولى

أكدت وزارة الشؤون انها تعمل على إعداد لائحة جديدة لضبط جمع التبرعات الخاصة بـ الديات من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مشيرة إلى أن وجود اشتراطات وضوابط إضافية زائدة على تلك المعتمدة في مشاريع العمل الخيري وجمع التبرعات بواسطة المبرات والجمعيات الخيرية. وقالت وكيلة الشؤون بالانابة هناء الهاجري، في تصريح للصحافيين، ان وزارات الداخلية والعدل والأوقاف ستشارك في وضع هذه اللائحة لتكون محكمة الجوانب، موضحة ان جمع الدية سيكون تحت رقابة الشؤون، ومن خلال الأون لاين والكي نت وجميع الوسائل الالكترونية التي تتم بموجبها عملية الجمع، شريطة أن تكون داخل المقرات الخاصة بالجمعية أو المبرة المسموح لها بجمع الدية.

وأكدت أن هناك مساءلة قانونية وعقوبات ستفرض على كل من يخالف النظم والضوابط، خصوصا للمتورطين في قضايا الجمع النقدي، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في مخالفة القانون وعدم الالتزام بالنظم والضوابط المعتمدة.

من جانب آخر، كشفت الهاجري، عزم الوزارة البدء في حملة لجمع التبرعات لصالح الغارمين القابعين بالسجون على خلفية قضايا مالية، لافتة إلى مخاطبة الجمعيات الخيرية بهذا الشأن على أن يتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع جمعية التكافل باعتبارها ذات الاختصاص والجهة المعنية بالتواصل مع وزارتي الداخلية والعدل لمعرفتها بالحالات.

وأشارت إلى ان الحملة ستبدأ خلال الشهر الفضيل وفق آلية تقوم من خلالها جمعية التكافل بالتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن الحالات الموجودة بالسجن بسبب القضايا المالية، مبينة أن هناك عددا من الجمعيات ترغب في المشاركة في هذه الحملة.

ولفتت إلى أنه لا يوجد سقف معين لجمع المبالغ، مشيرة الى ان الاعداد سيتم بالتنسيق مع جمعية التكافل بحكم ما تملكه من خبرة في هذا الشأن.

وبينت أن الشؤون ستطبق نظمها المقررة على كل المشروعات الخيرية، بالاضافة الى ضوابط الأوقاف حول جمع التبرعات بالمساجد، مشيرة إلى أن العام الحالي شهد زيادة في اعداد الفرق الخاصة بمتابعة العمل الخيري ورصد المخالفات، أبرزها فريق خاص بمتابعة ما يتم نشره على السوشال ميديا لضمان وصول أموال المتبرعين إلى المستحقين.