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قالت هيئة البيئة إنه تم تسجيل 5 مخالفات بيئية منذ افتتاح جسر جابر في الأول من مايو الحالي، مؤكدة استمرار حملاتها التفتيشية والتوعوية بقانون حماية البيئة وتعديلاته.

وأضافت الهيئة في بيان صحافي امس أن حملاتها المتواصلة تأتي لتطبيق قانون البيئة بمشاركة الضباط القضائيين التابعين لها، وبدعم من شرطة البيئة التابعة لوزارة الداخلية.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بقانون البيئة الذي يمنع القاء المخلفات بجميع أنواعها على جانبي جسر الشيخ جابر وفي المنطقة البحرية المحاذية له، كما يحظر الصيد هناك وفي الجزر الملاصقة له لوقوعها في منطقة جون الكويت الحساسة بيئيا.

وأكدت أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين وضبطهم والتحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة، مضيفة أنه تم منح الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة والجهات الحكومية للتفتيش وضبط المخالفات. وأوضحت أن قانون حماية البيئة يتألف من 181 مادة ويعد أول قانون متكامل لحماية البيئة تسري أحكامه على كل الجهات العامة والخاصة والأفراد، ويتضمن العديد من النصوص والأحكام في مجال الاهتمام بحماية البيئة ومواجهة كل ما يهدد سلامتها.

وأفادت بأن القانون يتضمن بابا كاملا للعقوبات على المخالفات البيئية إذ تتراوح العقوبات ما بين غرامة تبدأ بـ 50 دينارا، وتصل إلى مليون دينار، اضافة الى الحبس الذي يبدأ من 24 ساعة ويصل الى الحبس المؤبد، بل والإعدام في حالة مخالفة أحكام المادة 25 من القانون وهي الخاصة بالنفايات النووية إضافة إلى المسؤولية المدنية والتعويض.