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غزة- الوكالات: أخمد تدخل مصري مدعوم من الأمم المتحدة موجة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة والتي أدى العدوان الاسرائيلي والقصف الجوي المكثف خلالها الى استشهاد 31 فلسطينيا بينهم أطفال ورضع فيما قتل 4 إسرائيليين بصورايخ المقاومة، وفي حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن «المعركة لم تنته» فقد اكد مسؤولون فلسطينيون أن وقف اطلاق النار الجديد «تم بشرط تنفيذ تفاهمات كسر الحصار» عن قطاع غزة.

ومع بدء أول أيام شهر رمضان المبارك وافق القادة الفلسطينيّون في قطاع غزّة على وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في ساعة مبكرة امس بعد اندلاع أخطر مواجهات منذ حرب العام 2014، بحسب ما أعلن ثلاثة مسؤولين مطلعين على المفاوضات. وبينما امتنعت متحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التعليق فقد اكدت مصادر على الارض انه لم يكن هناك غارات جوية إسرائيلية، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ كما لم يسجل إطلاق صواريخ من القطاع. ورفعت إسرائيل صباح امس القيود المفروضة على حركة المدنيين في محيط الحدود مع قطاع غزة.

وقد توسّطت مصر في الاتّفاق الذي دخل حيز التنفيذ الساعة 4,30 فجرا بحسب ما قال مسؤول في حركة «حماس» وآخَر في حركة «الجهاد الإسلامي» اشترطا عدم كشف هويتيهما.

كما أكّد مسؤول مصري طلب عدم ذكر اسمه حصول الاتّفاق.

وقال المسؤول في ح «الجهاد الإسلامي» إن اتفاق وقف اطلاق النار الجديد «تم بشرط أن يكون متبادلا ومتزامنا وبشرط أن يقوم الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة». وبحسب المسؤول الفلسطيني فإنّ من بين الخطوات «سيتم إعادة مساحة الصيد من 6 إلى 15 ميلاً، واستكمال تحسين الكهرباء والوقود واستيراد البضائع وتحسين التصدير».

من جهته أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ان تهدئة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية دخلت حيز التنفيذ بعد التوصل لها برعاية مصرية.وقال اشتية في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله «الحكومة ترحب باي جهد لوقف إطلاق النار خاصة الجهود المصرية املا بان يعود هذا لصون أرواح أبنائنا ويوقف المأساة المتكررة على أهلنا في قطاع عزة».

في المقابل انتقد سياسيون في إسرائيل بشدة امس قرار وقف إطلاق النار مع الفصائل في قطاع غزة، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن «المعركة لم تنته وتتطلب صبرا ونحن نستعد للمراحل القادمة».

وفي واشنطن أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إسرائيل تحظى بدعم واشنطن الكامل. وكتب ترامب على تويتر «مرّةً جديدة، تُواجه إسرائيل وابلًا من الهجمات الصاروخيّة القاتلة. نحن ندعم إسرائيل 100% في دفاعها عن مواطنيها».