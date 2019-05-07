الأولى

فيما ينظر مجلس الامة غدا طلب طرح الثقة بوزير الاعلام محمد الجبري، اكد النائب عادل الدمخي وهو احد المستجوبين ان اغلب التحليلات والتوقعات تشير الى ان المجلس متجه نحو تجديد الثقة في الوزير. وحذر الدمخي وزير الاعلام بقوله: سوف تكون تحت المراقبة فان لم تصلح فسوف نستجوبك مرة اخرى من اجل الاصلاح، لان هذا هدفنا، مشيرا الى ان رئيس الحكومة يتحمل جزءا من المسؤولية وعليه ان يحاسب ويراقب اداء الوزراء.

وفي اجتماعه الاسبوعي الذي عقد امس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك اشاد مجلس الوزراء بردود الوزير الجبري الوافية والمقنعة ازاء مختلف الموضوعات التي تضمنها الاستجواب المقدم له، مؤكدا ثقته بانصاف النواب وانتصارهم للحق وان يحظى بتأكيد ثقة اعضاء مجلس الأمة في جلسته القادمة. وهنأ مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح بتجديد الثقة فيه من قبل اعضاء مجلس الأمة، منوها بالممارسة الديموقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن العزيز.

وكان مجلس الوزراء استعرض امس المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب المقدم لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وتدارس الجوانب الدستورية والقانونية للاستجواب.

