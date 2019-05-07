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وافق مجلس الخدمة المدنية على زيادة مكافآت العاملين في اللجان الطبية التابعة لهيئة ذوي الاعاقة وزيادة اعدادهم سعيا الى تقليص المواعيد وتقليل فترات انتظار ذوي الاعاقة.

اعلن ذلك وزير الشؤون سعد الخراز في تصريح صحافي قال فيه: إن الهيئة تسعى إلى اتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها تسهيل انجاز معاملات المعاقين وتخفيف معاناتهم، لافتا الى إعداد دراسة تهدف إلى توفير الكراسي المتحركة في أقل مدة ممكنة.

وأكد ان الوزارة مهتمة برعاية وتأهيل ودمج فئات ذوي الإعاقة وتوليهم جل اهتمامها وتحرص على التطوير المستمر للخدمات المقدمة اليهم وميكنتها لانجاز المعاملات وتوفير الكوادر الفنية العاملة على خدمتهم، كما تحرص على تقديم الخدمات التعليمية المتطورة لهم من خلال ميزانيات ضخمة تقدر بملايين الدنانير سنويا.