loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

زيادة مكافآت أعضاء اللجان الطبية التابعة لـ «هيئة الإعاقة»


وافق مجلس الخدمة المدنية على زيادة مكافآت العاملين في اللجان الطبية التابعة لهيئة ذوي الاعاقة وزيادة اعدادهم سعيا الى تقليص المواعيد وتقليل فترات انتظار ذوي الاعاقة.
اعلن ذلك وزير الشؤون سعد الخراز في تصريح صحافي قال فيه: إن الهيئة تسعى إلى اتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها تسهيل انجاز معاملات المعاقين وتخفيف معاناتهم، لافتا الى إعداد دراسة تهدف إلى توفير الكراسي المتحركة في أقل مدة ممكنة.
وأكد ان الوزارة مهتمة برعاية وتأهيل ودمج فئات ذوي الإعاقة وتوليهم جل اهتمامها وتحرص على التطوير المستمر للخدمات المقدمة اليهم وميكنتها لانجاز المعاملات وتوفير الكوادر الفنية العاملة على خدمتهم، كما تحرص على تقديم الخدمات التعليمية المتطورة لهم من خلال ميزانيات ضخمة تقدر بملايين الدنانير سنويا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة