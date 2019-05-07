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واشنطن- الوكالات: ارسلت واشنطن قوة عسكرية ضخمة تشمل حاملة طائرات نووية وقوة من القاذفات الى الشرق الاوسط في تحذير «عملاني» لايران، مشيرة الى انها رصدت انشطة تهديدية ايرانية متصاعدة.

وأعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون ان الولايات المتحدة سترسل حاملة طائرات وقوة من القاذفات الى الشرق الأوسط، في رسالة «واضحة لا لبس فيها» الى ايران.

وقال بولتون في بيان «ردا على عدد من المؤشرات والتحذيرات المقلقة والتصاعدية، ستنشر الولايات المتحدة حاملة الطائرات «يو اس اس ابراهام لينكولن» وقوةً من القاذفات في منطقة القيادة المركزية الأميركية» في الشرق الأوسط. وأضاف «الولايات المتحدة لاتسعى الى حرب مع ايران، لكننا على استعداد تام للرد على اي هجوم، سواء تم شنه بالوكالة او من جانب الحرس الثوري او من القوات النظامية الايرانية».

ولم يوضح البيان سبب القرار الأميركي بنشر حاملة الطائرات وقوة القاذفات في هذا التوقيت، لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اكد لاحقا ان الأمر غير مرتبط بالتصعيد أخيرا بين اسرائيل وقطاع غزة. وقال بومبيو «ما حصل بالضبط هو اننا شهدنا تحركات تصعيدية من قبل الايرانيين وسنحاسبهم على اي هجمات تستهدف المصالح الأميركية». وأضاف قبل التوجه الى فنلندا «في حال حصلت هذه الأنشطة وان كان ذلك بالوكالة عبر طرف ثالث او مجموعة مسلحة مثل حزب الله، فسنحاسب القيادة الايرانية مباشرة على ذلك».

ولم يوضح بومبيو طبيعة «الأنشطة التصعيدية» التي كان يشير اليها.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت الولايات المتحدة قد ابلغت الرسالة مباشرة الى طهران، اجاب بومبيو ان «الايرانيين يفهمون بالضبط ما هي وجهة نظرنا بشأن التهديدات التي يمثلونها لمصالح الولايات المتحدة في جميع انحاء العالم. لا استطيع ان اقول اي شيء اكثر عن ذلك».

وكانت طهران قالت سابقا انها قد تغلق مضيق هرمز ردا على فرض عقوبات عليها.

ويأتي نشر القوة وسط ارتفاع مستوى التوتر بين واشنطن وطهران بشأن برنامج الأخيرة النووي اذ استهدفت الولايات المتحدة صادرات ايران من اليورانيوم المخصب بعقوبات.

وانسحبت الولايات المتحدة قبل عام بشكل احادي من الاتفاق النووي الايراني الذي ابرمته سنة 2015 مع الدول الكبرى وتعهدت بممارسة «أقصى درجات الضغط» بهدف تقييد دور ايران الاقليمي. وفي ابريل، صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الايراني على انه «منظمة ارهابية اجنبية» وردت طهران بتصنيف القوات الأميركية في المنطقة «ارهابية».