مال وأعمال

طرح بنك الكويت المركزي 9 اصدارات سندات وتورق مقابل بقيمة 1920 مليون دينار امام البنوك التقليدية والاسلامية منذ بداية العام وحتى اول امس بآجال تراوحت بين 3 الى 6 شهور.

وأشارت الأرقام الصادرة من بنك الكويت المركزي الى ان العائد على تلك الاصدارات من 3.1250 الى 3.000 في المئة، فيما شهد الاقبال على تلك الاصدارات مستويات تغطية عالية.

ويسعى بنك الكويت المركزي من خلال طرحه تلك الأدوات استخدام ادوات السياسة النقدية لديه في موائمة السيولة الفائضة لدى البنوك المحلية وتوظيفها بالشكل الذي يخلق ايرادات تشغيلية لديها. ويشير بنك الكويت المركزي الى ان اجمالي الرصيد المستحق للسندات والتورق المقابل لفترة 3 اشهر بلغت 1.44 مليار دينار حتى نهاية مارس 2019، فيما بلغ الرصيد المستحق للسندات والتورق المقابل بنهاية مارس ما قيمته 1.490 مليار دينار، ليكون اجمالي الرصيد المستحق بنهاية مارس 2.93 مليار دينار.

ووفق الأرقام الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر مارس، فقد بلغ اجمالي التورق البنك المركزي مع البنوك لمدة سنة فأكثر 28 مليون دينار بنهاية مارس الماضي مقابل 58 مليوناً في يناير.

