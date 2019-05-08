مال وأعمال

سجلت الحسابات الخاملة ارتفاعاً بلغ 1846 حساباً 4 شهور الأولى من العام الحالي 2019، فقد بلغ اجمالي تلك الحسابات وفقاً للتوزيع الشهري لحسابات التداول النشطة وغير النشطة الصادرة عن شركة البورصة لشهر ابريل 2019. فقد بلغت الحسابات الخاملة 374.371 الف حساب مقابل تسجيل 372.525 حساباً بنهاية ديسمبر 2018.

وقد سجلت الحسابات النشطة ارتفاعاً طفيفاً بلغ 31 حساباً ليصل اجمالي تلك الحسابات 14.589 الف حساب بنهاية ابريل مقابل 14.558 حساباً بنهاية ديسمبر 2018. ووفق البيانات فقد بلغت نسبة الحسابات الخاملة من اجمالي حسابات السوق البالغة 388.96 الف حساب حوالي 96.25 في المئة، فيما شكلت الحسابات النشطة ما يعادل 3.75 في المئة.

وقد كانت نسبة الكويتيين الأعلى بين الحسابات الخاملة مسجلة حوالي 355.755 الف حساب خامل، فيما جاءت نسبة حسابات خليجي 3991 حساباً وبند حسابات اخرى حوالي 14.625 الف حساب.

وقد شهدت بورصة الكويت في الآونة الأخيرة العديد من التطورات اللافتة، كان ابرزها تطبيق المرحلة الثالثة من تطوير السوق وفتح المجال لتطبيق ادوات استثمارية جديدة يستهدفها السوق في الآونة الأخيرة، بالاضافة الى سعي مجلس ادارة شركة البورصة الجديد الى جذب مزيد من الشركات العائلية للادراج في البورصة والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الى السوق مع ترقية بورصة الكويت الى الأسواق الناشئة.

