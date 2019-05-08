مال وأعمال

قال نائب رئيس مجلس الادارة التنفيذي لمجموعة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» ان مجموعته التي تملك بنك برقان، مستعدة لأي فرصة جيدة للاندماج في القطاع المصرفي، لافتاً الى ان هناك فرصاً في السوق لكن لا مفاوضات حتى الآن.

وأوضح فيصل العيار في حديث لـ«العربية»، ان «كيبكو» طالبت بالدمج في القطاع المصرفي منذ 15 عاماً، قائلاً: «مستعدون لدمج برقان اذا توفرت فرصة طيبة».

وتابع العيار: «استحوذنا على ارض خباري بـ 300 مليون دولار ونعتزم تطويرها»، كما اشار الى اهتمام «كيبكو» بالتوسع في قطاع التعليم على المستوى الاقليمي. من جهة اخرى، اكد العيار الانفتاح على بيع شركة OSN او دمجها او اي خيار آخر.

وقال: «معاناة OSN سببها المنافسة والقرصنة وارتفاع التكاليف»، كاشفاً انه يتم البحث حالياً مع «غولدمان ساكس» كل الخيارات في شأن «OSN».

وبينما نوه بأن الشركة قد خفضت 40 في المئة الى 50 في المئة من العمالة في «OSN»، شدد على ان القرار في شأن تخفيض اضافي للعمالة في «OSN» يعتمد على العمليات.

وتوقع العيار عودة OSN الى الربحية خلال العامين المقبلين ان كانت تعمل على التحوّل الرقمي الكامل بنهاية العام.

وأكد العيار ان شركة «سدافكو» السعودية تستطيع تنفيذ استحواذ بمليار ريال، بفضل وفرة النقد لديها وانعدام الديون.

وقال: «سدافكو السعودية عروس استثماراتنا ولا نفكر بالتخارج منها».

وفي حين اشار العيار الى ان «سدافكو» لديها نصف مليار ريال «كاش» ولا ديون عليها، نوه بأنها تبحث بالفعل عن فرص للاستحواذ في السعودية وخارجها.

