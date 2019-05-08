مال وأعمال

كعادته السنوية في شهر رمضان المبارك من كل عام، جدد بنك الكويت الدولي «KIB» إطلاقه لمبادرة «الماچلة» الخيرية السنوية التي تهدف إلى تغطية احتياجات الأسر المتعففة في الكويت من المؤونة الغذائية الرمضانية خلال الشهر الفضيل.

ولقد تضمنت صناديق «الماچلة» مجموعة متنوعة من المواد الغذائية والأصناف التموينية الأساسية التي تحتاجها الأسر خلال هذا الشهر المبارك، حيث تم توزيعها على أكبر عدد ممكن من العائلات المحتاجة وذلك بمشاركة مجموعة من المتطوعين ومحبي الخير بالإضافة إلى موظفي البنك ومجموعة حصاد التطوعية الذين شاركوا في عملية التعبئة التي تمت في مقر البنك الكويتي للطعام.

وبهذه المناسبة، قال مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «أن «KIB» يحرص دائماً على تنظيم الفعاليات المجتمعية والمبادرات الإنسانية التي تتماشى مع ركائز برنامجه المجتمعي الذي يسعى إلى التأثير الإيجابي في أفراد المجتمع. موضحاً أن الهدف من مبادرة «الماچلة» الرمضانية هو مساعدة الأسر المتعففة في الشهر الفضيل، إلى جانب تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي والمحافظة على القيم الإنسانية التي لطالما عُرف بها المجتمع الكويتي ولاسيما في شهر الخير والعطاء»، مشيدا بجهود الموظفين والمتطوعين الشباب من مجموعة حصاد التطوعية.

يذكر أن «KIB» يسعى لإثبات قدرته على ترك تأثير إيجابي في المجتمع الكويتي خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تعزيزه وتكثيفه لدوره المجتمعي عبر تنظيم العديد من الفعاليات التي تمس مختلف شرائح المجتمع وتحقق المحبة والألفة بين أبناء الكويت.

