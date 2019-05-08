مال وأعمال

أعلنت شركة بيت الأوراق المالية «البيت» وشركة الأمان للاستثمار «الأمان»، موافقة مجلس إدارة الشركتين على تقرير مستشار الاستثمار المستقل وما توصل إليه من رأي عادل، في إشارة لبدأ عملية الدمج. وقد تم تحديد معدل سعر تبادل الأسهم من قبل مستشار الاستثمار بواقع 1.4 سهم من أسهم شركة «البيت» مقابل كل سهم من أسهم شركة «الأمان»، بحيث تكون البيت هي الشركة الدامجة والأمان هي الشركة المندمجة، في إطار استكمال الخطوات السابقة التي اتخذتها الشركتين من أجل تكوين كيان رائد في قطاع الخدمات المالية محلياً وإقليميا وعالمياً، بما يخلق قيمة مضافة أكبر لصالح العملاء والمساهمين. وبهذه الخطوة، ستبدأ «البيت» و«الأمان» بالإجراءات العملية لدمج الشركتين، وذلك بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرقابية ومساهمي الشركتين. و قال فهد فيصل بودي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «البيت»، أن الدمج مع الأمان سيعيد إلى البيت نشاط إدارة الأصول المحلية والإقليمية بعد حوالي خمس عشرة سنة من فصله في كيان خاص في شركة الأمان. وأضاف بودي أن لكل مرحلة زمنية استراتيجية تناسبها، وأن المرحلة اليوم تتطلب أن تندمج الكيانات لتكون قادرة على توفير خبرات متنوعة في كل مجالات الاستثمار. ومن جانبه قال يوسف الغانم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «الأمان»، أن الاندماج سيكون بمثابة الخطوة الأولى من استراتيجية المجموعة للتوسع في نشاط إدارة الأصول، حيث سنتمكن مباشرة من زيادة وتنويع المنتجات الاستثمارية التي نقدمها لعملائنا سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية.

