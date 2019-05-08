مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن طرح خدمة طلب فتح الحساب إلكترونياً للعملاء الجدد والانضمام إلى عملاء البنك الأهلي المتحد الراغبين بفتح حساب الحصاد الإسلامي وحساب آفاق. تتماشى هذه الخدمة مع استراتيجية البنك نحو التحول الرقمي تلبية لاحتياجات العملاء في الحصول على الخدمات المصرفية من خلال قنوات جديدة سهلة ومرنة.

وبإطلاق هذه الخدمة يمكن لعملاء البنك الأهلي المتحد الجدد أن يتقدموا بطلب لفتح الحسابات عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو عن طريق النقر على الرابط الموجود فى مجموعة واسعة من القنوات الرقمية للبنك الأهلي المتحد، واختيار الوقت والفرع المناسب لهم لإكمال عملية فتح الحساب وإصدار بطاقة السحب الآلي دون وقت انتظار إضافي.

وبهذه المناسبة أفادت هدى المدني مدير عام التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية البديلة بالبنك الأهلي المتحد: «إن هذه الخطوة الإيجابية سوف يتبعها العديد من الخدمات المصرفية الرقمية في إطار استراتيجية البنك القائمة على تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية في هذا المجال، بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي، وتحقيق أعلى مستويات الرضا للعملاء من خلال جعل الخدمات المصرفية أكثر سرعة وانسيابية وسهولة وبما ينعكس إيجابياً على إثراء وتنويع الخدمات والارتقاء بها بأسلوب ومنهجية غير مسبوقة، والحفاظ على مكانة البنك المتقدمة والمرتكزة على الجودة والتطوير والإبداع التقني.

وأضاف رانجان سن مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد : ما زلنا نواصل سعينا لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المالية المقدمة على مستوى القطاع المصرفي من خلال العمل على تقديم العديد من المزايا للعملاء وتوفير الوقت والجهد عليهم، حيث يمكنهم القيام بالإجراءات اللازمة لفتح حساب جديد ببساطة ويسر لا تتجاوز بضع دقائق وضمن أعلى مستويات الأمان والحماية، حيث سيقوم العملاء بتعبئة بياناتهم في الطلب الإلكتروني وحجز الموعد الملائم لهم وأقرب فرع لمكان تواجدهم، ليقوم البنك من خلال كوادره المصرفية المتخصصة باستقبال العميل والعمل على إتمام المعاملة، وهو ما يقدم لهم تجربة مصرفية لا تضاهى.

يذكر أن هذه الخدمة الجديدة تعد امتداداً لعدد من الحلول والخدمات التي قدمها البنك مؤخرا في إطار خطته للتحول الرقمي حيث جاءت هذه الخدمة فى أعقاب النجاح الذي حققته خدمة تطبيق الهاتف النقال والتي شهدت إقبالاً كبيراً من عملاء البنك.

