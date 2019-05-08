مال وأعمال

أقامت شركة معرض الكويت الدولي، حفل «قريش» لموظفي الشركة، إحياءً لروح التقاليد والعادات الرمضانية الكويتية المتوارثة والقيم الأسرية الأصيلة للمجتمع الكويتي. وتأتي هذه المبادرة تعبيرا عن ريادة الشركة في تجسيد هذه المبادئ المتأصلة في ثقافتها، والقائمة على احترام وتقدير موظفيها على جهودهم بتقوية أواصر العمل بينهم من جهة، والتزاما منها بتعزيز روح الأسرة الواحدة النابعة من أهمية المشاركة فيه انطلاقاً من دورها في تنمية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الموظفين. ونجحت إدارة الشركة في تنظيم هذا التقليد السنوي، حيث شارك الرئيس التنفيذي لشركة معرض الكويت الدولي عبدالرحمن محمد النصار بهذه المناسبة، بحضور مديري مختلف الإدارات بالشركة، والذين تبادلوا التهنئة بالشهر الفضيل مع جميع الموظفين، حيث تخلل الحفل الذي استمتع فيه الجميع من خلال إضفاء أجواء ودية على الفقرات الترفيهية المسلية وتضمن مسابقات تراثية كويتية وتوزيع هدايا وجوائز قيّمة.

وفي الختام قام فريق من مديري الإدارات بالشركة بتقديم هدية تذكارية تكريما للرئيس التنفيذي للشركة عبد الرحمن محمد النصار مثنين على جهوده الملموسة في تشجيع ودعم موظفي الشركة، وبدوره توجه النصار بالشـــكر والتقــــدير لجميع العاملين بالشركة إدارة وموظفين، متمنياً لجميع الموظفين وأسرهم شهرا كريما مباركا.

