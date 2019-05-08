مال وأعمال

زار فريق من الادارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني أماكن العمل التي تقدم خدماتها للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تقديراً لما يقدمه الموظفون بتلك المواقع من جهود حثيثة لتوفير خدمات مصرفية متميزة لعملاء البنك. وقد شملت الزيارة مركز الخدمة الهاتفية، وفرعي البنك في مبنى الركاب T4 ومبنى الركاب T1 بمطار الكويت الدولي.

وتأتي الزيارة في أول أيام شهر رمضان المبارك في اطار حرص الادارة التنفيذية على تقدير جهود موظفي البنك في كافة المواقع وتقديم الدعم اللازم لهم وكذلك الاطلاع على سير العمل والتأكد من تقديم خدمات مصرفية مميزة لعملاء الوطني.

وضم فريق الادارة التنفيذية الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني الكويت سليمان المرزوق، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان، ومدير عام مجموعة الموارد البشرية عماد العبلاني.

وأثنى فريق الادارة التنفيذية خلال زيارته على أداء الموظفين وحرصهم على تقديم خدمة متميزة تسهم في ثراء التجربة المصرفية التي يحرص البنك على تقديمها لعملائه.

ويقدم بنك الكويت الوطني خدماته للعملاء على مدار الساعة طوال أيام شهر رمضان المبارك في العديد من المواقع ومنها مركز خدمة الوطني الهاتفية والذي يقدم خدمات تعد الأكثر سهولة وسرعة وأماناً لتلبية كافة احتياجات وخدمات واستفسارات العملاء.

ويقوم فريق عمل متخصص في بنك الكويت الوطني بالرد على اتصالات العملاء في مركز الخدمة الهاتفية ويوفر لهم أفضل تجربة مصرفية من خلال مساعدتهم على اجراء العديد من المعاملات المتعلقة بحساباتهم المصرفية وبطاقاتهم الائتمانية والاستفسار عن التمويل وسداد الفواتير والتحويل بين الحسابات.

كما يوفر مركز الخدمة الهاتفية في بنك الكويت الوطني خدمات دعم أخرى تتعلق بالابلاغ عن البطاقات المفقودة أو المسروقة وغيرها الكثير من الخدمات المصرفية لضمان أمن وسرية بيانات العملاء.

ويتميز بنك الكويت الوطني بتوفير خدماته للمسافرين عبر مطار الكويت الدولي من خلال فرعين في مبنى الركاب T4 ومبنى الركاب T1 واللذان يقدما خدماتهما المصرفية للعملاء طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة. كما يوفر فرع مبنى الركاب T4 صالة استقبال، بما يمكّن العملاء من المسافرين الاسترخاء الى حين اتمام معاملاتهم.

