مال وأعمال

قال نائب مدير عام المنتجات للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» محمد غندور، بانه تم اضافة تركيا الى الدول التي تشملها خدمة «ادفع في الكويت واستلم السيارة في الخارج» لتصبح الخدمة مقدمة حاليا في 4 دول، هي مصر والاردن والولايات المتحدة وتركيا، مؤكدا ان هذه الخطوة جاءت تلبية لاحتياجات شرائح متعددة من العملاء، ومواكبة لنمو حجم التعاملات مع السوق التركي التي تعبر عن توجه اعداد كبيرة من الكويتيين والمقيمين نحو اقامة انشطة تجارية وعقارية والاقامة لفترة طويلة في تركيا، مشيرا الى ان الخدمة تستهدف رضاء العملاء وتوفر الكثير من الجهد والوقت، وتمكنهم من اقتناء السيارات التي تناسبهم سواء كانت جديدة او مستعملة، واستلامها في تركيا او اي من الدول الثلاث الاخرى، بالتعاون مع موردين معتمدين في الكويت، وبشروط ميسرة ومزايا تمويلية مناسبة.

واوضح غندور انه الخدمة متوفرة لعملاء «بيتك» من الكويتيين أوالمقيمين لتسهيل اقتناء السيارات التي يرغبون بها باستلامها مباشرة في الدول المذكورة بينما يقوم بسداد اقساطها من خلال «بيتك» في الكويت، كما صرح بأن تلبية تطلعات العملاء وتقديم حلول تمويلية سهلة هي دائما من أوليات «بيتك» وتوفير الخدمة في تركيا جاء بعد نجاح التجربة في الدول الثلاثة الأخرى خاصا من الطلبة الكويتيين بالخارج في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن، في خطوة تستهدف التيسير على العملاء بعد ان لمس «بيتك» احتياجا لدى فئات كثيرة لهذه الخدمة التي تؤكد دور «بيتك» في سوق تمويل المستهلك بالتعاون مع شركائه ومورديه في السوق المحلي. واضاف ان الخدمة تشمل السيارات الجديدة والمستعملة، وتتم بالتعاون مع موردين معتمدين في الدول الاربع، ومن المزايا التمويلية المقدمة على هذه الخدمة، تمويل لغاية 25 الف دينار مع امكانية تأجيل استحقاق القسط الاول خلال 6 اشهر، وفترة سداد لغاية 5 سنوات مع نسب أرباح تنافسية. واكد غندور ان الخدمة تؤكد على الاهمية التي يوليها «بيتك» لخدمة عملائه بأفضل وايسر السبل وحرصه على ان يكون معهم اينما كانوا، بالنظر الى اهمية السيارة ودورها في الحياة العصرية.

