مال وأعمال

أعلنت العربية للطيران عن اطلاق رحلات مباشرة من امارة الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة الى العاصمة التونسية، تونس المدينة بدءاً من يوم 4 يوليو 2019.

وستسيّر الشركة الرحلات المباشرة بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الثلاثاء، الخميس والسبت. وستقلع رحلات الذهاب مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي، لتصل الى مطار تونس قرطاج الدولي في الساعة 19:05 بالتوقيت المحلي. وستقلع رحلات الاياب من مطار تونس قرطاج الدولي في تمام الساعة 20:05 لتصل الى مطار الشارقة الدولي في الساعة 05:05 بالتوقيت المحلي.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا اضافة تونس الى شبكة وجهات العربية للطيران المتنامية انطلاقا من مطار الشارقة الدولي وتوفير خدمة جديد ذات القيمة المضافة للسفر بين البلدين. تونس دولة غنية بالثقافة وتتميز بجاذبية سياحية كبيرة، ونتطلع قدماً لبدء هذه الرحلات الجديدة والتي بدورها ستعزز من خدمات السفر الجوي بين دولة الامارات العربية المتحدة وتونس». وتشتهر تونس بشواطئها الذهبية وطقسها المشمس ومرافقها السياحية المميزة، وتقدم لزوارها مزيجاً مذهلاً من الوجهات الجذابة الممتدة من العاصمة تونس الى أطلال مدينة قرطاج القديمة ومنتجعاتها الساحلية الآسرة.

