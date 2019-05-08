مال وأعمال

شاركت شركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2019) في دورته السادسة والعشرين والذي أقيم في دبي خلال الفترة من 28 أبريل الى 1 مايو، كما تأتي مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في المعرض تزامناً مع مرور 65 عاماً على تأسيس الشركة، حيث استعرض فريق عمل «الكويتية» المشارك في المعرض للزائرين تاريخ الشركة وانجازاتها منذ العام 1954، وذلك من خلال جناح تسويقي عُرض به لمرتادي المعرض كل ما هو جديد عن الخدمات التي توفرها الخطوط الجوية الكويتية لعملائها الكرام، هذا وكرّم فريق عمل الكويتية المشارك، مكاتب ووكالات السفر الاماراتية لأدائها المتميز.

وشهد المعرض والذي يعد الحدث الأضخم في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط، حضور عدد من أبرز المتخصصين والخبراء في صناعة الضيافة والسفر والسياحة من جميع أنحاء العالم ليناقشوا الفرص السياحية التي تقدمها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا وقد زار القنصل العام للقنصلية العامة لدولة الكويت في دبي ذياب الرشيدي جناح الخطوط الجوية الكويتية، حيث أشاد بمشاركة الكويتية بمعرض سوق السفر العربي، مؤكدا على أهمية وجود الناقل الوطني لدولة الكويت في هذه التظاهرة السياحية الأكبر على مستوى المنطقة، مشيراً الى أن سوق السفر العربي يعد منصة مهمة يتعرف من خلالها الزوار على ما تقدمه شركات الطيران ومنها الخطوط الجوية الكويتية من خدمات سياحية جديدة خصوصا بعد عملية التحديث الشاملة التي شهدتها الشركة في الآونة الأخيرة. وفي هذا الشأن، قالت الشركة في «بيان صحافي» لها أن مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض سوق السفر العربي 2019 يأتي لحرص الشركة على التواجد في مثل هذه الفعالية الضخمة ولوعيها بأهمية التواجد في مثل هذه المعارض وخاصة معرض سوق السفر الذي أصبح له دور هام في استضافة هذا التجمع الكبير لأهم شركات السياحة والطيران في العالم. وذكرت الشركة أن وجود الخطوط الجوية الكويتية في المعرض فرصة جيدة للبحث في عقد شراكات واتفاقيات جديدة مع الشركات الأخرى والاستفادة والتعرف أيضاً على آخر ما توصل اليه عالم الطيران والسياحة والتكنولوجيا الحديثة سواء من نظام ترفيهي أو خدمات مريحة اضافة الى الاطلاع عن كثب على المشاريع والخطط المستقبلية الخاصة بعالم الطيران، كما يتيح للشركة عرض خدماتها وما وصلت اليه من تطوير في اسطولها وخصوصاً خدمات الركاب الجديدة من خلال مبنى الركاب رقم 4 المخصص للخطوط الجوية الكويتية والذي أعطى أريحية أكثر من السابق لعملائها الكرام الامر الذي عكس دور الشركة في ترسيخ معايير حديثة وتجربة سفر رائدة تظل معطياتها الراقية راسخة في الاذهان.

