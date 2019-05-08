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«الأهلي» رعى تكريم المتميزين في «الرجاء للبنين»


رعى البنك الأهلي الكويتي حفل تخريج وتكريم طلبة مدرسة الرجاء للبنين للتعليم الخاص الذي أقيم في مبنى المدرسة بمنطقة حولي بتاريخ 30 أبريل، حيث تم تكريم 53 طالباً على أدائهم الدراسي المتميز وكذلك الاحتفال بتخريج 28 طالباً سينتقلون الى المرحلة التالية من حياتهم الدراسية. وقد حضر الحفل، الذي ضم العديد من أولياء أمور الطلبة وعائلاتهم، ممثلون عن البنك الأهلي الكويتي الذين تقدموا بالتهنئة والتبريكات للطلبة على انجازاتهم المتميزة خلال العام الدراسي، كما أشادوا بدور مدرسة الرجاء التي توفر مهارات تعليم متطورة للطلاب ذوي الاعاقات الحركية. ويلتزم البنك الأهلي الكويتي بتكريس مبدأ تكافؤ الفرص للطلبة وللأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وخلق انطباع ايجابي عن هذه الفئة وتشجيعهم على الاندماج بشكل طبيعي في المجتمع.


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