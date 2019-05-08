مال وأعمال

أقامت هيئة أسواق المال حفلاً لتكريم متدربي برنامج «هيئة أسواق المال الخامس لتدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج» بحضور رئيس ونائب رئيس مجلس المفوضين، ورؤساء قطاعات الهيئة، وقد ألقى أ.د. أحمد الملحم رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي، كلمة خلال الحفل أشاد فيها بالمتدربين مشيراً الى أنهم نخبة من المتميزين، وحثهم على الاستفادة من المهارات والخبرات التي تم اكتسابها خلال التدريب، مؤكدا بأن الهيئة تولي اهتمام كبير بهذا البرنامج وتعده ضمن مسؤوليتها تجاه خدمة المجتمع، وتسعى جاهدة لتطويره بما يتناسب مع التطورات المستمرة بمجال أسواق المال وبما يلبي احتياجات المتدربين

من جانب آخر، ألقت المتدربة لولوة الوقيان كلمة المتدربين ووجهت فيها الشكر للهيئة على اتاحة هذه الفرصة التدريبية، حيث ساهمت في صقل مهارات المتدربين واكسابهم خبرة وتهيئهم لسوق العمل، وفي ختام الحفل تم تكريم المتدربين والبالغ عددهم 19 متدرب ومتدربة، وتم تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي .

وتجدر الإشارة بأن هذا البرنامج يعتبر تعزيزاً لدور هيئة أسواق المال في تنمية المجتمع عن طريق تأهيل كوادر وطنية شابة للعمل في أسواق المال، وقد انقسم البرنامج التدريبي الذي امتد على مدار 5 شهور الى ثلاث مراحل تدريبية كالآتي:

المرحلة الأولى:

- التدريب المحلي خلال الفترة من 02/12/2018 إلى 24/01/2019:

شملت هذه المرحلة على مجموعة من المحاضرات والبرامج التدريبية بمجالات مختلفة منها المحاسبة والرقابة المالية والجوانب القانونية بالإضافة إلى التدريب على المهارات السلوكية والإدارية اللازمة والتي قدمت من قبل جهات تدريبية محلية ودولية معتمدة، كما حصل المتدربين على شهادة اجتياز لكل برنامج تدريبي، وقد شارك متخصصين من موظفي الهيئة في تقديم بعض البرامج التخصصية مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضبطية القضائية والتحكيم وقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

- المرحلة الثانية: التدريب الميداني خلال الفترة من 27/01/2019 إلى 21/02/2019:

انقسمت هذه المرحلة الثانية إلى قسمين، القسم الأول: الزيارات الميدانية لعدد من مؤسسات الدولة للاطلاع على أبرز أنشطتها المختلفة، وهي (بنك الكويت المركزي، بورصة الكويت، الشركة الكويتية للمقاصة, الهيئة العامة للاستثمار، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مركز صندوق النقد الدولي)، القسم الثاني: التدريب في مقر هيئة أسواق المال، بهدف اكساب المتدربين المعرفة بطبيعة العمل داخل الهيئة والتعرف على اختصاصاتها.

- المرحلة الثالثة: التدريب الخارجي خلال الفترة من 04/03/2019 إلى 26/04/2019:

تم في هذه المرحلة ابتعاث المتدربين الى جامعة هارفارد Harvard Law School مدينة بوسطن، للخضوع للتدريب المكثف، حيث يتم اطلاعهم على مختلف أنظمة أسواق المال والممارسات المطبقة عالمياً ومقارنتها بما يتم تطبيقه محلياً، وكذلك اكتساب الخبرات والمعرفة من خلال الزيارات الميدانية التي تم القيام بها مثل. New York Stock Exchange, NASDAQ, Bloomberg.

