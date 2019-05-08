مال وأعمال

أعلنت «زين» عن إطلاق حملتها الخيرية «يا باغي الخير أقبل» للسنة الثالثة ضمن حملتها الرمضانية «زين الشهور» وبالتعاون مع جمعية العون المُباشر، والتي ستقوم الشركة من خلالها بالتبرع بـ 500 فلس مُقابل كل فاتورة يتم سدادها خلال شهر رمضان المبارك هذا العام.

وأفادت الشركة في بيان صحافي أنها أطلقت النسخة الثالثة من هذه الحملة الخيرية هذا العام تماشياً مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه القطاعات الخيرية وتحت مظلّة حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور» التي تزخر بالبرامج والمبادرات الإنسانية المختلفة، وذلك عن طريق دعم العديد من الجهات والمؤسسات التي خصصت جهدها للأعمال الخيرية والإنسانية ومنها جمعية العون المُباشر، حيث ستظل زين ملتزمة بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وستعمل جاهدة لإطلاق العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية باعتبارها كياناً اقتصادياً مؤثراً في الدولة. وبيّنت «زين» أنها ستقوم هذا العام أيضاً بالتبرع بمبلغ 500 فلس (نصف دينار) مقابل كل فاتورة يتم سدادها من قبل عملائها خلال شهر رمضان المبارك عبر أي من قنوات الدفع الإلكترونية أو المباشرة، والتي تشمل موقعها الإلكتروني وتطبيقها على الأجهزة الذكية وأجهزة الدفع الإلكترونية ونقاط البيع المباشر وأفرعها الرئيسية المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، وسيتم تخصيص كامل ريع الحملة لصالح بناء 6 قاعات دراسية لمشروع كلية العلوم الصحية قسم الصحة البيئية الذي تُنفّذه جمعية العون المُباشر في كينيا، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان المُبارك.

وأضافت الشركة أنها قامت بتخصيص كامل ريع حملة «يا باغي الخير أقبل» في السنوات السابقة لصالح جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث تم التبرع بالتعاون مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، وتم توجيههُ لصالح بناء مجموعة من الآبار

الارتوازية في بعض المناطق النائية في دولتي الصومال وقيرغيزستان، وذلك بهدف توفير مياه نظيفة صالحة للشرب، لتحسين مستوى معيشة الآلاف من الأسر التي تعاني وتواجه مشقة في الحصول على الماء. وقامت «زين» أخّيراً بإطلاق بوابة «زين الخير» الإلكترونية (khair.kw.zain.com)، والتي تُتيح لجميع عملاء الشركة - سواءً

من ذوي الدفع الآجل أو المُسبق - التبرع لأي جهة من الجهات الخيرية المتوفرة عبر البوابة بأي مبلغ ما بين 1 - 80 د.ك، بحيث يمكن للعميل اختيار الجهة المطلوبة، ومن ثم اختيار المشروع الذي يرغب بالتبرع له، وتحديد المبلغ المطلوب عبر خطوات سهلة وبسيطة، وسيتم بعد ذلك إضافة مبلغ التبرع تلقائياً إلى فاتورة العميل الشهرية أو رصيد الدفع المُسبق.

