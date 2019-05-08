مال وأعمال

أكدت الرئيس التنفيذي لمجموعة السلام القابضة د. سارة الشمالي ان الشركة نجحت خلال العام الماضي في تحقيق صافي أرباح سنوية بلغت 317.9 ألف دينار بالمقارنة مع صافي خسارة 83.1 ألف دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو في الأرباح بلغت 482 % تقريبا, وأرجعت الشمالي السبب في ذلك الى أرتفاع إيرادات العقود الى 1.4 مليون دينار بنسبة 21.7 % بالإضافة الي تراجع المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 16.7 %. وصرحت الشمالي أن المركز المالي لمجموعة السلام القابضة قويا للغاية في ظل التحديات الإقتصادية الحالية التي تمر بها الأسواق العالمية وأضافت أن إجمالي أصول الشركة بلغت 37.3 مليون دينار ويقابلها إجمالي التزامات 3.1 ملايين دينار فقط والتي تمثل 8.4 % فقط من إجمالي أصول الشركة وهي نسبة ضئيلة للغاية بالمقارنة مع متوسط القطاع أو السوق, وذكرت أن نسبة الديون الحالية والإعتماد على التمويل الذاتي لم يكن وليد الصدفة ولكنه كان نتاج تخطيط مستمر منذ فترة طويلة بهدف تخفيف العبء عن الإدارة التنفيذية وعدم وجود أي ضغوط في عمليات سداد القروض بالإضافة الى التخفف من عبء خدمة الدين والقرض. وقالت الشمالي أن استراتيجية الاستثمار التي تنتهجها الشركة في الفترة الحالية تمتاز بالتنوع والمرونة والتوزيع الجغرافي، لافتة الى إن محفظتنا الاستثمارية تمتاز بالتنوع بين الأصول التشغيلية المدرة للسيولة بالإضافة الى بعض الإستثمارات الأخرى متوسطة الى طويلة الأجل ذات العائد المجزي، كما أننا نسعى دوما وبصفة مستمرة الى الموازنة بين تحقيق الربح وتوفير السيولة وهو ما يضع الشركة تحت أي ضغوط لسداد إلتزاماتها الدورية. وقالت إنه وعلى الرغم من ظروف عدم الاستقرار التي تمر بها الأسواق في الفترة الحالية على مستوى العالم فإننا نجحنا في تحقيق الأرباح خلال السنة الحالية ونسعى الى الاستمرار في نفس النهج خلال الأعوام المقبلة.

وقد صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة السلام القابضة بنسبة حضور بلغت 54.9 % والتي على جميع بنود الجمعية العمومية ومن أهمها عدم صرف مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2018 بالإضافة الى عدم توزيع أرباح.

