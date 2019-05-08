مال وأعمال



لو أردنا الحديث عن دور القطاع الخاص في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة ورؤية مستدامة تنقل الكويت من آفاق المحلية الضيق إلى واقع العالمية الأوسع والأشمل ، تأتي مجموعة الشايع القابضة ورئيسها والمهندس الاقتصادي الذي تمكن بحكمة واقتدار من قيادة المجموعة إلى العالمية في العديد من المجالات ببراعة منقطعة النظير.

ولأنه من المؤمنين بأهمية العمل الجاد والمتميز ، استطاع رجل الأعمال محمد الشايع من اتخاذ قرارات جريئة قادرة على احتواء المزيد من العمالة الوطنية والقادرة على صنع كويت جديدة وكانت جميع تحركاته علامة بارزة في مجال المال والأعمال ليكون الشايع علامة بارزة في مجال المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً بصناعة وبصمة كويتية.

ولد رجل الأعمال محمد عبدالعزيز الشايع عام 1970 ودرس إدارة الأعمال في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا، وهي جامعة خاصة تقع في الولايات المتحدة الأميركية في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، وتعد هذه الجامعة رابع أقدم جامعة في الولايات المتحدة، حيث تأسست في أربعينيات القرن الثامن عشر الميلادي، قام بتأسيسها كل من بنجامين فرانكلين، ووليم شيبن، وتعد اليوم واحدة من أهم الجامعات وأكبرها في أميركا .

وبعد أن أنهى الشايع دراسته الجامعية في هذه الكلية عمل في بنك مورغان ستانلي، الذي يعد أحد أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، والذي يقع في مبنى ستانلي الرئيس وسط مانهاتن بمدينة نيويورك، وقد عاد الشايع إلى الوطن بعد تلقيه مكالمة هاتفية من والده، طلب منه فيها العودة إلى الكويت، ليعود فورا ويبدأ مسيرة نجاحه الكبير فيها .

سيرته المهنية

يتولى محمد الشايع منصب الرئيس التنفيذي في شركة محمد حمود الشايع، كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة المباني وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة منذ عام 2018 وعضو مجلس المشرفين في كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا ، كما أنه شغل منصب عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سابقاً وهو عضو مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي وعضو مجلس الرواد في كلية كينيدي بجامعة هارفارد.

وشغل الشايع سابقاً عدة مناصب أهمها المدير التنفيذي لقسم التجزئة في شركة محمد حمود الشايع عام 1990 وعمل في شركة مورغان ستانلي في نيويورك.

مجموعة الشايع .. النجاح الكبير

يتولى محمد الشايع الآن منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة الشايع، ورغم أنه أصغر أخ في العائلة، إلا أن نجاح هذه المجموعة يرجع إلى مجهوداته العظيمة، حيث انطلق بها إلى العالمية، وقد تأسست هذه الشركة عام 1890، وتعد من أكثر الشركات الناجحة على مستوى الشرق الأوسط، توسعت الشركة بشكل ملحوظ منذ الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، حيث تمتلك الآن مجموعة مختلفة من الوكالات في عدد كبير من القطاعات التجارية، وعمليات التجارة بالتجزئة، فضلا عن أنشطتها في مجال العقارات والإنشاءات والفنادق، حيث افتتحت مؤخرا فندق فورسيزونز الكويت .

هذا بجانب نشاطها في مجال السيارات والتجارة العامة، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، وتدير الشركة الآن أكثر من 3500 محل، لما يزيد عن أكثر من 80 علامة من أشهر العلامات التجارية، وهذا في العديد من مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ورابطة الدول المستقلة، ومن هذه الدول : الكويت، تركيا، لبنان، مصر، كازاخستان، المملكة، الأردن، العراق، المغرب، التشيك، أذربيجان، البحرين، قطر، الإمارات، سلطنة عمان، وغيرهم .

الأقوى محلياً

صنف رجل الأعمال محمد عبدالعزيز الشايع في قائمة أقوى 500 شخصية عربية لعام 2012، وذلك حسب تصنيف مجلة أرابيان بيزنس.

كما احتل المركز الأول على مستوى الكويت والثامن والعشرين على مستوى الدول العربية في قائمة أقوى 100 شخصية عربية في عالم المال والأعمال، وذلك في عام 2015، حسب تصنيف غلف بيزنس.

وعكست تلك التصنيفات العالمية قيادة الشايع البارعة لشركته التي تمكن من قيادتها وإداراتها في أصعب الظروف الاقتصادية التي مرت بها المنطقة، بداية مع الأزمة المالية العالمية، وأزمة الديون الأوروبية، إلى جانب أزمات المنطقة العربية التي أثرت بصورة كبيرة على عمليات التجارة، إلا أن الشايع ظل في هذه الظروف قادراً على تحقيق الإنجازات والتوسع بالشركة، محققا معدلات نمو سنوية جيدة .

إنجازات شركة الشايع في عهده

حققت شركة الشايع العديد من الإنجازات في عهد رئيسها التنفيذي الحالي محمد الشايع وذلك منذ أن تسلم منصب الرئيس التنفيذي للشركة في 1990، إلا أن ذروة التقدم بدأت منذ عام 2007 عندما احتل الشايع منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي.

حيث أدخلت الشركة عدة علامات تجارية في عامي 2008 و 2009 مثل بي إف تشانغر، وبنكبري، وبايلس.

وكذلك افتتحت علامتي بووتس وفجن إكسبريس، التي دخلت بها قطاعي الصيدلة والبصريات .

الجوائز

حصد رجل الأعمال محمد عبدالعزيز الشايع العديد من الجوائز منها وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد فخري لدوره في دعم الأعمال التجارية بين المملكة المتحدة والبلاد العربية في مجال التجارة وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية وبكالوريوس في التسوق من جامعة الكويت.

