مال وأعمال

مشروع مستشفى الصباح الجديد وهو احد مشاريع خطة التنمية في مجال الصحة وسيسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال الصحة والعلاج في الكويت وقد بلغت تكلفته نحو 179 مليون دينار ويأتي ضمن عدة مشاريع صحية تهدف إلى تحقيق ركيزة هامة من الركائز السبع لخطة التنمية وهي ركيزة رعاية صحية عالية الجودة ضمن برنامج زيادة السعة السريرية للمستشفيات إذ تبلغ السعة السريرية لمستشفى الصباح الجديد 617 سريرا.

يتكون المشروع من مبنى رئيسي يتألف من سرداب وارضي و12 دورا، بالإضافة الى دورين للخدمات، كما يضم اجنحة المرضى ويضم 512 سريرا و105 أسرة للعناية المركزة و 19 غرفة عمليات وصيدلية مركزية وأخرى تخدم 70 عيادة خارجية إضافة إلى معمل خاص بقسم الصيدلة يضاف إليها قسم الحوادث والباطنية والجراحة ومركز الطوارئ والاشعة والجراحة العامة والجراحة التخصصية وقسم الطب النووي والعلاج الطبيعي والجهاز التنفسي، فضلا عن 72 عيادة خارجية لمختلف التخصصات الطبية ومختبرات وصيدليات واستقبال وتغذية ومساحات للتخزين ومهبط طائرات.

قسم ادارة المستشفى يتكون من 8 ادوار، فضلا عن اضافة نظام متكامل لمعالجة النفايات الناتجة عن قسم الطب النووي مصمم بأحدث طرق التكنولوجيا، بالاضافة الى مبنى مواقف السيارات الذي يتسع لعدد 1257 سيارة و200 سيارة في المواقف الخارجية ويغطي المشروع بخدماته الصحية كثافة سكانية عالية موزعة على منطقة الصباح والمناطق المجاورة لها.

ويقوم قطاع التخطيط والمتابعة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بمتابعة عملية تشييد مشروع مستشفى الصباح الجديد على قدم وساق وذلك لانجازه وفق الجدول الزمني المتفق عليه وتذليل الصعوبات التي تواجه المشروع.

ويعد مشروع مستشفى الصباح الجديد مبنى مستقلاً ومكتفياً ذاتيا ويوفر من خلال اقسامه المختلفة خدمات الرعاية الصحية العامة والتخصصية للمرضى والخدمات اللازمة لعائلاتهم والقائمين على رعايتهم، ويقدم الدعم للمنشآت الطبية وغير الطبية القائمة في منطقة الصباح الطبية ويعزز خدمات المستشفيات التخصصية وبرامج الرعاية الصحية المعمول بها في مرافق منطقة الصباح الطبية.

