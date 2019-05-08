مال وأعمال

يحرص «KIB» على دعم قدرات المرأة وتعظيم دورها في المجتمع والمشاركة في الفعاليات التي تهدف لتمكين المرأة ودعم جهودها في عمليات التنمية المستدامة، خاصة ان المرأة الكويتية حققت الكثير من الإنجازات وأصبحت شريكة فاعلة في تحقيق التنمية والنهضة التي تشهدها البلاد إلى جانب أخيها الرجل».

وقد شارك «KIB» في فعاليات «مؤتمر العوامل المشتركة للمرأة الناجحة 2018» والذي نظمته شركة سفيرا للمسؤولية الاجتماعية بعنوان «ناجحة 2»، وذلك ويأتي هذا التوجه من منطلق إيمان «KIB» بأهمية دور المرأة الفعال في المجتمع الكويتي وثقته الكاملة بأن المرأة الكويتية تتميز بالوعي والإدراك الكامل مما يؤهلها لتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، إلى جانب حرصه على إعلاء مكانتها ودعم إنجازاتها للانطلاق نحو تحقيق المزيد من النجاحات في عملية بناء وتنمية الكويت الحبيبة.

كما قام «KIB» بالتعاون مع مجمع مروج للاحتفال مع زائريه بيوم الأم، وذلك وسط اجواء مليئة بالمرح والسعادة ،وقد شملت هذه الاحتفالية الخاصة العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والممتعة، والتي قام بتنظيمها فريق من موظفي البنك بالتعاون مع مروج، كما قام فريق من «KIB» بتوزيع الهدايا والزهور على الأبناء ليتقدموا بها لأمهاتهم بأسمى معاني الحب والتقدير على جهودهن الكبيرة في رعايتهم وعلى عطائهن اللامحدود.

ويحرص «KIB» دائما على تنظيم المبادرات والأنشطة التي تعكس الدور البارز الذي يلعبه الدولي في دعم المجتمع المحلي نظرا لإن هذه الاحتفالات والمناسبات العالمية تمنحنا فرصة مثالية للقيام بواجبنا تجاه المجتمع المحلي بمختلف شرائحه والتعبير عن امتنانا وتقديرنا لكل أم وللدور المحوري الذي تلعبه في حياة كل فرد وفي إطار المجتمع ككل.

كما رعى «KIB» فعاليات معرض «لايت اكسبو» المخصص لعرض المستلزمات الرمضانية من أزياء وإكسسوارات بمشاركة مجموعة من صاحبات المشاريع الكويتيات والمصممات الخليجيات في أرض المعارض بمشرف وذلك في اطار دعم صاحبات المشاريع الكويتية الصغيرة وبناء مجتمع تجاري من خلال التعاون وتبادل الأفكار. وقام «KIB» برعاية «معرض فيكتوريا»، وهو معرض مخصص لعرض المنتجات والملابس والاكسسوارات الرمضانية التي صممتها رائدات أعمال موهوبات شابات من الكويت ودول الخليج، وتزويدهم بفرصة للتعاون والتواصل وتبادل الأفكار من أجل تمكين أعمالهم من النمو. ويحرص الدولي على تخصيص جزء كبير من مبادراته الاجتماعية لتمكين المرأة، وذلك من خلال رعايته للمبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز قدرات المرأة الكويتية في المجتمع.

