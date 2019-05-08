مال وأعمال

نظمت ورعت شركة «وفرة العقارية» العديد من المبادرات في مجال المسئولية الاجتماعية التي أسهمت في التواصل المجتمعي بين الشركة والمجتمع من خلال الاهتمام المتنامي بالمساهمة في رعاية وتوفير الدعم الاجتماعي لجميع الشرائح ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع، لاسيما كبار السن وتوفير الدعم الاجتماعي والمناخ العائلي لنزلاء دار رعاية المسنين.

كما قامت بتنظيم حملة للتبرع بالدم لموظفيها وموظفي الشركات الزميلة بمقرها الرئيس في برج التوأم بالتعاون مع بنك الدم المركزي، وذلك في ضوء برنامج وخطط الشركة الاستراتيجية لتعزيز دور الشركة وموظفيها تجاه المجتمع المحلي، وتماشياً مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية في مد يد العون.

كما تقدم وفرة تقديم وجبات إفطار الصائم طوال شهر رمضان المبارك، وذلك إيمانا منها في هذا الشهر الكريم الذي تكثر فيه أعمال الخير وحرصت أن يكون لها نشاط بهذا الشهر الكريم تصديقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا».

وكرمت الشركة أحد موظفيها الفائز بجائزة حفظ كتاب الله عز وجل في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده لعام 2019، بتقديم شهادة تقدير وجائزة تذكارية ترسيخا للقيم الإيمانية والروحانية الرفيعة في نفوسنا.

وأكدت «وفرة العقارية» التزامها بدعم مختلف النماذج المشرفة والتي تساهم في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتعليمي لدى الشباب الكويتي، لاسيما تلك التي تتناول حفظ القرآن وترسيخ المبادئ العقائدية والروحية باعتبار القرآن أهم رافد من روافد الثقافة الكويتية الأصيلة وأعظم مكون لهويتها العربية الإسلامية التي عرفت بالتعايش السلمي والتعددية الفكرية المثمرة.

نظمت «وفرة العقارية» المسابقة العقارية الأولى لتصوير المباني، حرصاً منها على تشجيع الإبداع والمواهب وتضمنت ثلاث جوائز للفائزين الاوائل وتم تخصيص إحدى الجوائز لذوي الاحتياجات الخاصة، وجائزة أخرى لأصغر المشاركين سناً في المسابقة.

وتتوجه وفرة العقارية الى عمل وجبات إفطار صائم وتوزيعها على الصائمين، وهذه تعتبر بادرة كريمة من وفرة العقارية التي أخذت على عاتقها الاهتمام بالعمل الإنساني والاجتماعي والوطني الذي أدرج ضمن أنشطتها.

