تُعتبر الكثير من الأسر البحرانية من أقدم الأسر الكويتية التي استقرت في الكويت وفقا للوثائق البريطانية التي تشير إلى هجرتهم المبكرة إلى الكويت، وبعض الوثائق العدسانية التي تشير إلى وجود مجموعة البحارنة في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي كمجتمع مستقر واضحة معالمه. ومن دون النظر أو حتى الرجوع إلى تلك الوثائق فالإشارات والدلائل التاريخية تؤكد على ارتباط مهنة صناعة السفن الشراعية بمجموعة البحارنة منذ نشأة الكويت وما بعدها؛ لذلك لا نستبعد توطن عائلة الأستاد وغيرها من العوائل البحرانية في الكويت منذ فترة مبكرة من تاريخ الكويت خاصة أن الحاج سلمان الأستاد الذي اشتهر بممارسة حرفة صناعة السفن الشراعية في القرن التاسع عشر الميلادي على اعتبار أنه كان من بين المخضرمين كما أشار الباحث في التراث البحري يعقوب الحجي. فحسب الروايات الشفهية المتواترة بين أحفاد أسرة الأستاد فإن هجرة الحد الأكبر جاءت مع بدايات القرن التاسع عشر الميلادي نتيجة للإضطرابات السياسية في البحرين. وما يدلل على استقرار الأسرة في القرن التاسع عشر الميلادي - على أقل تقدير- هي الوثيقة العدسانية التي يرجع تاريخها إلى الخامس من شهر رجب من عام 1302م (1885م) عندما باع الحاج أحمد الأستاد جد الحاج أحمد الأستاد المعني) منزله إلى عيسى بن جمعة بقيمة سبعون ريال. مما يعني أن جد الحاج أحمد الأستاد هنا كان يمتلك منزلاً في الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي، لذا لا يستغرب أن تكون هجرتهم إلى الكويت قبل ذلك بعقود من الزمن كما يروى بين أوساط الأسر البحرانية في الكويت.

سميت بعائلة الأستاد نظرا لشهرتهم بصناعة السفن منذ جيل الحاج سلمان الأستاد، ولقبوا بالأستاد لأن كلمة الأستاد تطلق على كبير صناع السفن الشراعية الذي مر في مرحلة القلاقة صناعة السفن إلى أن أصبح معلما محترفا يعطي التوجيهات للقلاليف بكيفية صناعة السفن الشراعية بمختلف أشكالها وأحجامها واستخداماتها.

بداية

ولد الحاج أحمد الأستاد في عام 1890م في حي شرق في فريج البحارنة، وكان له إخوة من أبيه فقط توفاهم الله في مرض الجدري، وله أربع أولاد وهم فردان وسلمان وعبدالمحسن وجاسم وكذلك أربع بنات. كما كان لأبيه أرض مخصصة لبناء السفن (عمارة) مشاركة بالمناصفة مع حمود البدر الأستاد بالقرب مع موقع السفارة البريطانية، والتي بيعت في عام 1917م للشيخ خزعل بن جابر بن مرداو حاكم المحمرة. وقد تم شراء عمارة بديلة تعود لعائلة العلوى تقع بالقرب من برج أحمد حالياً، حيث اشتهر ذلك الحي بفريج الحاج أحمد وقد شيدت في تلك العمارة أشهر السفن الشراعية لشيوخ وتجار الكويت والخليج وللحاج أحمد نفسه. ولكن بعد ان توفي الحاج أحمد في عام 1959م تلك بيع العمارة في عام 1974م.

تعتبر الفترة الواقعة بين بدايات القرن العشرين الميلادي حتى بداية الخمسينيات هي الحقبة الذهبية الصناعة السفن الشراعية في الكويت؛ نظرًا لإنتعاش الكويت وإزدهارها اقتصاديا في عهد الشيخ مبارك الصباح (1896-1915م) وتبوؤها لسمعة إقليمية في صناعة السفن الشراعية في عهد الشيخ أحمد الجابر |الصباح (1921-1950م). وما يوضح ويدلل على ذلك هو زيادة عدد السفن الشراعية المصنوعة في الكويت نظرا لزيادة الطلب على السفن الشراعية وزيادة عدد السكان وإحتياجهم المتنامية للاستخدامها في حياتهم اليومية. ففي بداية القرن وعلى الرغم من شهرة سكان الكويت في صناعة السفن الشراعية فقد استعانت الكويت صنّاع السفن الشراعية من مسقط لأنهم اشتهروا أيضا بتلك الحرفة. وهذا يوضح ليس فقط مهارة المستطيين في بناء السفن الشراعية، ولكن إزدهار الكويت اقتصاديا، وزيادة الطلب على السفن الشراعية. والجدير بالذكر أن مثل تلك الاستعانة لا تعني التقليل من شأن القلاليش أو الأستادية، بل قد تكون جزءا من عملية التبادل التجاري بين المنطقتين، فعلى سبيل المثال بالشعر من شهرة المسقطيين في صناعة السفن الشراعية في تلك الحقبة التاريخية، فقد استوردت عمان في عام 1923م من عرب ميناء لنجه - الذين إشتهروا أيضا في صناعة السفن الشراعية - ما يقارب أربعين سفينة شراعية مصنوعة بسواعد عرب لنجه، وهذا يدلل على أنها كانت جزءا من عملية تبادل تجاري سائدة في منطقة الخليج، وليس بين الكويت وعمان فقط.

أما الدلائل الأخرى على تميز الكويت بصناعة السفن الشراعية آنذاك فهو أن بعضا من السفن الشراعية ضدّرت وبيعت لمناطق أخرى في الخليج منها البصرة وفقا للتقارير التجارية البريطانية المسجلة عن الكويت، كما وضح أيضا أحد التقارير البريطانية في العقد الثاني من القرن العشرين الميلادي أن أفضل أنواع السفن الشراعية في الخليج تُبني وتُصنع في الكويت. كما أن هناك دلالات أخرى أثناء تلك الحقبة تشير إلى زيادة أجرة القلاليف اليومية المتراوحة مابين 2.8 - 3.8 روبية في عامي 1934-1935م إلى 3 - 4 روبية في عامي 1936-1937م.

لذلك ليس من الغريب في تلك الحقبة الذهبية أن اشتهر الكثير من الأسر من سكان الكويت من البحارنة بصناعة السفن الشراعية، والذين لقبوا بالقلاليف وبالأستادية ومن بينهم عوائل منها عائلة الأستاد والأشوك وبوعليان وغيرهم كثيرون. كما إشتهر إلى جانب أحمد الأستاد والذين عاصروه كل من عائلات ثنيان والصقر وشاهين الغانم كمتعهدين لتزويد الجهات الأجنبية بالسفن الشراعية المصنوعة من قبل القلاليف في الثلاثينيات من القرن العشرين الميلادي كما تذكر المصادر البريطانية ووثائق السجل العام المتوافرة في مركز الديوان الأميري في الكويت. فتدلل إحدى وثائق السجل العام التي توضح المراسلات ما بين الشيخ جابر المبارك الصباح وهاملتن (Hamilton) الوكيل البريطاني في الكويت بأن الأستادية كانوا بصعنون السفن الشراعية (منها المهابل) بطلب من صقر العبدالله كمتعهد لتزويد الخواجه كريستال (Crystal) وشركائه وتجهيزها للحرب: لذا نستنتج أن البحارنة لم يشتغلوا فقط في المحيط الداخلي لمشيخات الخليج بل إستعان بهم. الأجانب نظرا لخبرتهم في تلك الحرفة.

وعندما ننظر إلى شخصية أحمد بن سلمان الأستاد الذي ورث المهنة عن أبيه سلمان (المتوفىعام 1918م)، والذي يعتبر الأستاد الوحيد الذي أكسب الكويت سمعة محلية وإقليمية وعالمية لا نستغرب أن لقب من بعض الباحثين بالصانع الاسطوري أو شيد الأستادية نتيجة مهارته العالية في تلك المهنة، علاوة على ذلك فقد قام بصناعة السفن الشراعية بأنواعها الكثير من تجار الكويت وحكامها مثل تلك التي صنعت للشيخ أحمد الجابر الصباح والشيخ عبدالله السالم الصباح، وأيضا لبعض شيوخ إمارات الخليج بمساعدة القلاليف الذين لا ينكر دورهم كأبد عاملة، كما أنه الشخص الوحيد من سكان الكويت بشكل عام ومجموعة البحارنة بشكل خاص الذي ذكرته الوثائق البريطانية في محفوظاتها السرية وإعترفن بمهارته العالية في النصف الأول

من القرن الماضي، بل الأكثر من ذلك أن تعاقدت معه الحكومة الأمريكية أثناء الحرب العالمية الثانية (1938-1945م) لتجميع سفن من نوع البارجيز(Baiges) لإستخدامها كجسور عائمة لنقل المعدات الحربية في مياه شط العرب، وعلى أثر ذلك حظي بلقب خان صاحب، كما نال الحاج أحمد وسام من الحكومة البريطانية في عام 1946م تكريما وتقديرا له، فكانت براحة الحاج أحمد - يسميها البعض عمارة - هي المكان الذي خرجت منها عشرات بل ومئات السفن الشراعية المختلفة بأنواعها بما فيها سفن كان يملكها أحمد الأستاد مثل بلم فتح الخير ويوم توفيق الكريم كما تذكر الوثائق البريطانية في عام 1932م

وقد أكدت زهرة فريث (Zahra Freeth) إبنة الوكيل البريطاني هارولد ديكسون (Harold Dickson) التي مكثت في الكويت لفترة عاصرت الحقبة التاريخية للحاج أحمد الأستاد، على أهمية شخصيتة في الكويت عند زيارتي لها شخصيًا في منزلها في مدينة كولشديدتر (Colchester) في 18 من فبراير لعام 2012م؛ حيث اعتبرت الأستاد - كما تذكر زهرة فريث (Zahra Freeth) في كتابها - قائدا للبحارنة من جهة، وصانع سفن شراعية مشهورا على مستوى الخليج قاطبة.

من جهة أخرى، كما أنها أشارت الأهمية براحة الإسناد لصناعة السفن الشراعية الذي كان يتواجد فيها ابنه بشكل دائم أثناء عملية البناء؛ حيث كان اللدير مستعدا بشكل مستمر لأحد الزوار المهتمين بتراث الكويت البحري بجولة في تلك العرادة وامدادهم بمعلومات تخص درفة صناعة السفن الشراعية، كما أكدت زهرة فريث (Zahra Freeth) أن البحارنة إمتهنوا حرفة صناعة السفن الشراعية أبا عن جد منذ أجيال منعانية إمتدت قرونا طويلة. وذكر والدها أيضا هارولد ديكسون (Harold Dickson) في كتابه الكوبد ودارانها: أن الحاد أحمد الإسناد وأبنائه أذكياء في صناعة نماذج من السفن الصغيرة لمختلف أنواع السفن البحرياء، وأن الكثير من البحارة من الملكية البحرية أو غيرهم من الزوار كانوا يأخذون مع الحاج أحمد هدية تذكارية من نماذج السفن البغلة والبتيل والبوم أو أحد أنواع السفن المرتبطة بالغوص على اللؤلؤ.

الوثائق البريطانية

لم تكن الوثائق البريطانية أقل إسهاما عن مهارة هذا الرجل، وقد ورد اسمه باسماء متباينة، المنارة سمي الحاج أحمد، وتارة أخرى سمي أحمد بن سلمان، كما سمي أحمد القلاع في موضع آهن وما يؤكد على أهمية شخصية الأستاد وشهرته عند البريطانيين التقرير البريطاني الذي ركز على وصف أهم الشخصيات الاجتماعية والتجارية والدينية في الكويت كان من ضمنهم الحاج احمد الأستاد معتبرا إياه مالك وصانع سفن مشهور في الخليج قاطبة.

ومن خلال المقارنة بين الوثائق البريطانية وبين الوثائق الشخصية للحاج أحمد الأستاد المحتفظ بها عند أحد أحفاده، نجد أن الحاج أحمد قد وقع عدة صفقات لتجميع السفن مع الحكومة الأميركي ابتداء من عام 1942م. فقد ذكرت الوثائق البريطانية أنه في عام 1942م عقد مفاوضات في القنصلية البريطانية بين الحاج أحمد والمهندس الأمريكي كابتن دانتيلمان (Santelman) التجميع أجزاء من السفن البارميز(Barges)؛ حيث تم الإتفاق - بعد الضغط - علي الحاج أحمد

بالقيام بالعمل مقابل الف روبية للسفينة الواحدة، وتتضمن مددؤولية الإدسناد نقل القلاليفه من وإلى مكان العمل. والجدير بالذكر أن التقرير نفسه بذكر أنه سبق الحاد أحمد أن قام بتقد العمل نظير مقدار مالي أكبر يعادل ألفا وثماني مئة روبية للسفينة الواحدة، ولكن لم يشدد التاريخ في التقرير، وقد يكون التقرير المقصود هو الذي وقع بين الحاج أحمد وقولي بروذرز Foley Brothers Inc) وسبينسير وايت ووبرينتز (Spencer,white & Prentis Inc) في نفس العام. كما وقعت الأخيرة أيضا مع الأستاد عقوداً بتجميع الكثير من سفن البارجير (Barges) والبونتونز (Pontoons) و الهيقينز (Higgins) في عام 1943م. ويبيّن تقرير بريطاني آخر ُسجل في عام 1942م أن الحاج أحمد قام بجهد مضاعف لمحاولته تجميع عدد أكبر من سفن البارجيز (Barges) - من عشر إلى ثماني عشرة سفينة - نظرًا لاحتجاج البعثة الأمريكية على تأدّر الأول من المهمة التي أعطيت له

في إكمال المهمة التي أبدت تخوفا من وصول المزيد من المعدات من الخارج قبل انتهاء الأول من المهمة التي أعطيت له. ومن الواضح أن الحكومة البريطانية كانت مستمرة في فترة الحرب العالمية الثانية في عقد الإتفاقات مع الحاج أحمد لتجميع السفن. ففي أحد التقارير البريطانية المرسلة من الوكيل البريطاني في الكويت إلى الوكيل البريطاني في البحرين في عام 1943م يتسائل فيه الأول عمّا إذا ما تم الإتفاق مع الحاج أحمد على تحديد قيمة سفينة الجولي بوت (Jolley-Boat ) الذي طلب الحاج احمد مقابل اربع مئة وثلاثين روبية لتصنيع الواحدة منها.23 ويبدو أن هذه السفينة كانت مطلوبة من قبل ميجور هيكينبوثام (Major Hickinbotham) لأن الحاج أحمد قد أبلغ عن الانتهاء منه في أحد التقارير البريطانية وأنها جاهزة للتوصيل مطالبا بأجر العمل الذي قام به.

وقد تم سداد مبلغ أجرة الحاج أحمد ناقضامئة روبية بحجة تسوية حسابات ميزانية مصاريف الحكومة البريطانية، خاصة وأن مكتب الوكيل البريطاني لم يخطر بسعر الأجرة من قبل، كما أن المكتب لم يستفسر اذا ما توافرت موارد مالية لدى الحكومة البريطانية لتغطية تكاليف أجرة تجميع السفينة.

أما في عام 1944م فقد ذكرت الوثائق البريطانية أن الحاج احمد المتعهد بتجميع السفن من نوع البارجيز(Barges) والبونتونز (Pontoons) قد وقع عقدًا في 31 من مارس لعام 1944م مع انلاند ووتر ترانسبورت (Inland Water Transport). وانه في نفس العام الجز تجميع عدد دست من سفن البارجيسز (Barges) كعينة من عمله، التي تعدل اساسها تعط تقديرادت تكلفة كل نوع من البارميز(Barges). ولكي يضمن موافقة الطرف الاخر على الصفقة قام الحاج احمد اعطاء عرضا مغريا لتركيب جميع السفن البارميز(Barges) المطلوبة، وكان قيد الدراسة من قبل السلطات العسكرية.

وفي عام 1945م أشار نفس المصدر على أن الحاج أحمد قام ببناء بوما من بين الابوام الخمسة التي احتاجتها الشركة الكويتية للماء The Kuwait Water Company على اعتبار تأجيرها للشركة وذلك كجزء من سياسة الشركة في بناء سفن الماء الشراعية وشرائها في تلك الفترة.

مكانته

على الصعيد الاجتماعي فإلى جانب إعتبار الحاج أحمد بن سلمان الأستاد قائدًا لجماعة البحارنة في الكويت واحد الرجالات البارزين في تلك المجموعة، كان الحاد أحمد محبوب لدى الجميع وليس من الغريب انه كان يُدعى- كإحدى الشخصيات المهمة من رجالات الكويت - لأية مناسبات وإحتفالات كويتية أو بريطانية؛ حيث دعي إلى مناسبة تقليد الشيخ أحمد الجابر الصباح وسام نجمة الهند في السادس عشر من شهر إبريل لعام 1944م، كمادّي إلى حفلة اقامتها دار الإعتماد البريطاني من قبل المعتمد البريطاني في الكويت المناسبة استقلال الهند في الخامس عشر من شهر أغسطس لعام 1947م، كما وجهت له دعوة أخرى من قبل المعتمد البريطاني في الكويت في الثامن عشر من نوفمبر لعام 1947م للإحتفال بمناسبة، عقد قران الملكة إليزابيث (Elizabeth).

ولم تكن الدعوات الرسمية المرسلة للحاج أحمد مقتصرة على الإحتفال بمناسبة كويتية أو بريطانية؛ بل كان بعض الوكلاء البريطانيين وغيرهم ممن يشغلون مناصب مهمة لدى الحكومة البريطانية يدعونه لتناول فنجان من الشاي في العديد من المرات بغية استشارته في أمور متعلقة بمهنته، قد تسهم في خدمة الحكومة البريطانية خاصة فيما يتعلق بمسألة السفن.

فيشير أحد الخطابات الشخصية المرسلة للاستاد أن المعتمد البريطاني جي دبليو بيل (.J. WBell) قد قام بدعوة الحاج أحمد لتناول كوبا من الشاي في دار الإعتماد البريطاني في الكويت في السابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 1955م دون تحديد المسألة المراد مناقشتها

معه، كما يوضح خطاب شخص آخروجَة للاستاد أنه قد تمت دعوة الأخير من قبل قائد عام أسطول جزر الهند الشرقية لتناول فنجان من الشاي وتفقد البارجة الحربية البريطانية المسماة نيوفاوندلاند (New Foundland). ويبدو أن مثل تلك الدعوات لم تكن فقط للإستشارت، وإنما التبادل الخبرات بين الطرفين في حرفة صناعة السفن، خاصة أن البريطانيين كانت لديهم سفن وبارجات متطورة مما يجعلها محل اهتمام لدى الحاج أحمد للإطلاع على أحدث التطورات في عالم صناعة السفن الحديثة.

الوجه الآخر

على الصعيد الإنساني، كان الحاج أحمد دائما سباقا في أعمال الخير كما تدلل الرسائل الشخصية الأرشيف الشخصي له؛ فقد قام المعتمد البريطاني الميجر تاندي (Tandy) بإرسال خطابا رسميا في الثامن عشر من شهر يوليو لعام 1945م يعبر فيه عن شكره بالنيابة عن الحكومة البريطانية نظير تبرع الأستاد بمبلغ مئتين روبية لمصاريف مستوصف دار الإعتماد الخيري، كما قام الحاج أحمد بالتبرع بمبلغ ألفي روبية للجنة جمع التبرعات الخاصة في تسليح الجيش السوري في تلك الفترة الموضحة أيضًا في إحدى رسائل الشكر الموجهة له.

توفي أحمد الأستاد في عام 1959م مُخلفا وراءه جيلا جديدا بما فيهم أبناؤه ليكملوا مسيرته، ولو أنها لم تدم لفترة طويلة بسبب عدم إحتياج السفن الشراعية بعد العقد الخامس من القرن العشرين الميلادي خاصة بعد إعتماد الإقتصاد الكويتي على إنتاج النفط وتصديره للخارج في منتصف الأربعينيات.

وقد كتب المرجع الديني للبحارنة الميرزا إبراهيم أحمد جمال الدين العلوي قصيدة شعرية بمناسبة عودة الحاج أحمد من السفر من العراق وإيران لزيارة العتبات المقدسة في عام (1374ه 1954م).