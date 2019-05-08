مصابيح

مشكلة الاعمال الكوميدية خلال الدورة الرمضانية سواء تلك التي تحت مظلة (الدراما) او (المنوعات) تأتي بطريقة مقحمة.. ساذجة.. هامشية.. تعتمد على الارتجال، في وقت يئس الجميع بأن «الكوميديا» نص وكلمة ومضامين وقيم ولاحقا يأتي الممثل، وما هو حاصل حاليا ان الممثل هو كل شيء يكتب.. فيخطئ.. ويمثل فيرتجل.. ويخطئ.. ويقولون.. اضحكوا.. كل ما نقوله تأملوا.. واحكموا..

المونتاج.. إبداع

يمثل فن المونتاج، احد ابرز الأدوات التي تميز هذا العمل او ذاك، واحدى البصمات، التي تمنح العمل الفني ايقاعه وبصمته وخصوصيته، وفي هذا الفن، مجموعة من الاسماء التي نتوقف عندها بكثير من التقدير ومن بينهم الفنان محمد كاظم (مني وفيني) والفنان عيسى شادي (إفراج مشروط).. اسماء تعمل بصمت.. لتمنح الفيلم نبضه وايقاعه وتفرده.

