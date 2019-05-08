مصابيح

أسمهان توفيق..

هل يكفي.. او نزيد؟

لابل نزيد!

اسمهان توفيق نجمة من كوكب اخر.. ومبدعة تنتمي الى معدن اصيل، كلما مرت عليها الايام اشرقت.. وابدعت.. وتألقت.. منحتنا وحرفتها مساحات اكبر من الامتاع.. والدهشة والفرح.

اسمهان توفيق، في مسلسل «الديرفة» تذهب الى منطقة، عاليا في الاداء، خصبة في البحث، عميقة بالاشتغال والفهم والتأمل.. ليست مجرد امرأة قوية تصرح وتزمجر بل انسانة تعي مصادر قوتها.. وتفهم مناطق شموخها وجبروتها وعنفها العاصف.. ونحن في الحلقات الاولى، نعي تماماً الى اين ستذهب تلك الشخصية، ومن خلفها مبدعة بقامة النجمة القديرة اسمهان توفيق، التي لم تكتف بالتمثيل وايضا الارتكاز على أرض روائي للكتابة المتميزة علياء الكاظمي، بل ساهمت بدورها كاتبة متجذرة في منح النص ابعاداً درامية اضافية لدور الكاتبة بدور يوسف والسيناريست الشاب محمد انور محمد. ولايمكن اختصار المبدعة اسمهان توفيق في هذه المحطة، بل هي مسيرة موشاة بالبصمات والانجازات والتألق، تعود الى مرحلة من مطلع الستينيات بالذات منذ مسرحية «مضحك الخليفة» 1963، والجوع 1964 وأدم وحواء 1964 وصفقة مع الشيطان 1965 و«الطين» 1965 و«المخلب الكبير» 1965، وهي مرحلة ثرية بالتعاون والنبض مع فرقة مسرح الخليج العربي ومبدعها الراحل صقر الرشود، وصولا الى محطات اخرى ومنها علي هامان يافرعون 1978 مع الراحل عبدالحسين عبدالرضا. اما في الدراما التلفزيونية فحدث وأسهب، كاتبة رصينة وممثلة ذات تعب عال ومقدرة على الانتقال بين الشخصيات بلياقة وتفرد.

ونعود الى بيت القصيد، اسمهان توفيق في الديرفة تعي المرحلة وعاشتها وتفهم احتياجات الشخصية، وجدلية العلاقة بين الشخصيات والصراع الطبيعي الذي يحكمه.. ويحركه لذا حينما تذهب الى تلك الشخصية، فانها تذهب وهي تحمل بين ضلوعها وكفيها زاداً ثرياً من التجربة والخبرة.. والاقتدار. اسمهان توفيق، واحدة من افضل نجماتنا التي تعي دور ومكانة المرأة.. وتفهم المفردة ودلالاتها ومضامينها.. حتى اسلوبها الحركي في الاداء، يظل الاقرب الى معايشة المرحلة وظروفه امام سطوة الرجل ومكانته. في الديرفة تشتغل اسمهان توفيق مع مخرج يتجاوز في هذه التجربة كل اعماله، لذا فهو يسعى الى افق جديد وهكذا الامر مع المنتج عبدالله بوشهري الذي يؤسس لمرحلة انتاجية اضافية، لذا فانها حينما تذهب الى شخصية في الديرفة تذهب بخبرة عريضة وحلول غير مستعاده واداء يتجاوز كل ما هو تقليدي ومشاهد ومكرر يأسرنا ويؤكد علو كعبها.. وشموخها.. واحترافيتها الفنية العالية. اسمهان توفيق، من تلك النوعية من النجوم، التي كلما شاهدتها، كلما كنت على موعد متجدد يؤكد بانها من معدن اصيل .. مصقول.. خبرته بالايام والعذبات والمصاعب.. والانتقال بين اللهيب والصقيع.. وبين الجمر والماء.. لذا يأتي الاداء، مثل شهقة الحديد المحمي لحظة التقائه بالماء البارد.

شهقة مطرزة بالاحترافية.. ومجددة بالخبرة.. والاختيارات العالية..

لذا تهمس شاهدوا الفنانة اسمهان توفيق في مباراة عالية المستوى في التمثيل في مسلسل الديرفة حيث تحقق الكبيرة اسمهان الكينونة منذ الحلقات الاولى.. وهنا التحدي الاكبر.

